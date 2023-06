Mariazel deslumbra en el estreno de “Me Caigo de Risa” con minifalda y botas altas

Tras varios rumores que apuntaban a su cancelación, este lunes 5 de junio se estrenó en punto de las 20:00 horas la novena temporada de “Me Caigo de Risa” y una vez más Mariazel se encuentra entre las participantes favoritas. La conductora acaparó las miradas con un impactante look en minifalda y botas altas, ideal para los días calurosos y con lluvia.

“¡Gracias por su apoyo siempre!”, escribió la presentadora junto a la fotografía con la que muestra el atuendo que usó para el estreno de la nueva temporada, a la que se suman nuevas celebridades como Roxana Castellanos y Max Nieto sin dejar de lado a los ya queridos participantes.

Look de Mariazel para la novena temporada de "Me Caigo de Risa". Foto: IG @mariazelzel

El look de Mariazel consta de una blusa color naranja de cuello redondo y manga larga que se ajustó perfecto a su envidiable figura. Lo complementó con una minifalda negra tipo short perfecta para cumplir con cualquier reto y para los días calurosos de verano, además de botas altas que son una de las favoritas de la temporada ya que brindan comodidad ante la lluvia.

Mariazel es hospitalizada

En días recientes Mariazel viajó a Veracruz acompañada de su hija para participar en el Carnaval del Azúcar, pero decidieron llegar desde antes para disfrutar del lugar ya que ninguna de las dos lo conocía y lo que comenzó como unas vacaciones se convirtieron en una pesadilla para la conductora.

Fue a través de su cuenta de Instagram que compartió una historia en la que se mostraba desde el hospital, luego de ello no se dieron detalles sobre su estado de salud provocando que incrementara la preocupación de sus seguidores. Finalmente, relató que todo se trató de una fuerte intoxicación por la que tuvo que ser traslada de emergencia.

“No había pasado ni una hora, ya tenía todos los síntomas. Estaba mareada, con nauseas, vómito, no salía del baño. Me empecé a hinchar toda en los ojos. Una señora del hotel me dio un antihistamínico. No me hizo efecto, me fui a la habitación, traté de relajarme. Nada, cada vez estaba peor", relató la también modelo.

Detalló que aquel día había comido camarones en un restaurante de la zona y habría sido eso lo que le generó una alegría grave. Mariazel indicó que su hija comió lo mismo, pero ella no tuvo ninguna reacción y se encontraba bien de salud.