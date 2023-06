Mariazel se sincera y revela por qué fue hospitalizada: "Nuestra vacación se convirtió en pesadilla"

Mariazel asustó a todos sus fanáticos con una historia desde el hospital, presuntamente porque comió camarones durante su estancia en Veracruz, pero durante las primeras horas de este sábado no había nada claro sobre su salud, hasta que subió un video explicando lo sucedido.

Todo sucedió cuando fueron a comer camarones en algún restaurante de la zona. Ambas pidieron el mismo plato, por lo que no se explica por qué su hija está sana y salva, mientras ella despertó en la madrugada en el hospital luego de haberse desmayado por una severa deshidratación.

Crédito: IG @mariazelzel

La conductora y modelo informó a través de sus redes sociales que todo se convirtió en una verdadera pesadilla, pues ellas únicamente querían llegar algunos días antes para conocer el lugar, pues no tenían el gusto de haberlo pisado. Pese al incidente, todo les pareció maravilloso.

Su historia escaló hasta el punto de que se sentir la cara completamente hinchada y otros síntomas como las náuseas y el vómito, La alerta se inició de manera inmediata, al grado de tener que pedir una ambulancia para ser trasladada hasta un hospital privado junto a su hija.

"Story time de cómo nuestra mini vacación se convirtió en pesadilla. Estoy en la riviera veracruzana. Vengo a trabajar al carnaval del azúcar, en teoría voy a desfilar, espero estar recuperada. Llegamos dos días antes para conocer, no conocíamos. Ayer todo estaba bien, pedí unos camarones que me encantan, ella pidió los mismos. Afortunadamente está perfecta", fueron las palabras del actor.

Crédito: IG @mariazelzel

"Yo no había pasado ni una hora, ya tenía todos los síntomas. Estaba mareada, con nauseas, vómito, no salía del baño. Me empecé a hinchar toda en los ojos. Una señora del hotel me dio un antihistamínico. No me hizo efecto, me fui a la habitación, traté de relajarme. Nada, cada vez estaba peor", prosiguió.

Una vez en el hospital fue auxiliada de manera mediata, la estabilizaron y estuvo en observación hasta que dieron las altas horas de la madrugada, y finalmente fue dada de alta para volver con toda su familia, pero debe tener mucho cuidado para que no haya ningún problema en las próximas horas.

Crédito: IG @mariazelzel

"Pedí un médico pero me dijeron que tardaría poquito, me empecé a deshidratar, ya habían pasado muchas horas y me desvanecí. Llamaron a una ambulancia, y hubo una familia que se portaron divinos, no nos dejaron, se subieron a la ambulancia, estuvieron en urgencias. Estuve varias horas, salí en la madrugada, me estabilizaron ahí y me dieron de alta", finalizó la conductora.