¡Enternecedor! Perrito le hace una escena de celos a su dueña tras descubrirla acariciando a otro lomito

Un hermoso perrito Labrador retriever es el protagonista de uno de los videos de TikTok más virales del momento pues resulta que el tierno lomito terminó con el corazón roto luego de descubrir a su dueña con otro can, por lo que no dudó en hacerle una escena de celos, la cual, está causando sensación en plataformas digitales pues además de acumular miles de reproducciones también generó todo tipo de opiniones entre los amantes de los animales.

Este curioso video comenzó a circular en plataformas digitales el pasado fin de semana pues la usuaria y dueña del perrito en cuestión, quien se identifica como Karen Cano, publicó la grabación en su perfil oficial de TikTok con la leyenda “¿Y tu perro es celoso? Pues…”.

En el breve video de apenas 12 segundos, el cual, fue grabado por el conductor de un auto, comenzó con la leyenda “Cuando tu perro te cacha acariciando a otro perro” y en la imagen se pudo ver a una joven en el interior de un negocio acariciando a un perro que emocionado intentaba jugar con ella, pero la joven nunca se percató que la escena estaba siendo presenciada por su propio perro, el cual, la estaba esperando en el vehículo antes referido.

Ante tal traición, el lomito se mostró sumamente serio y solo observó fijamente la cruel escena con la que terminó con el corazón roto y posteriormente, se mostró el momento en el que la joven regresa a su auto, no obstante, se encuentra con su perrito completamente enojado pues el lomito no quería que cruzaran las miradas, además, no quería ser tocado por su dueña, quien estaba incrédula ante la escena de celos que le estaba haciendo su perrito, cuyo nombre se desconoce.

Escena de celos hace viral al perrito

La inesperada y tierna escena de celos de este perrito causó un gran furor en plataformas digitales, prueba de ello es que en tan solo unas cuantas horas dicho video ya acumula más de 1.5 millones de reproducciones y cerca de 200 mil likes, además, se generaron todo tipo de reacciones ante este inusual comportamiento de este can.

El perro no quería ni cruzar miradas con su dueña. Foto: Especial

“Hueles a leña de otro hogar”, “El perro: a mí no me toques, vete a acariciar al otro”, “Hasta hace los ojitos más chiquitos para observar la indignación”, “¿Cómo pudo hacerle eso?”, “Pídele perdón”, “Los únicos celos que quiero en mi vida”, “El perro: infiel, no necesito tus caricias”, “La Traición” y “No puede con los celos” fueron algunos de los comentarios que generó el video donde se muestra esta inusual escena de celos del perrito.

¿Por qué sienten celos los perros?

De acuerdo con información emitida por el doctor Alberto Tejeda Perea, coordinador del área clínica del Hospital de Especialidades en Etología y Fauna Silvestre de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia (FMVZ) de la UNAM los perros son capaces de sentir las mismas emociones que los humanos, incluidos los celos, debido a que el ser humano y los canes comparten estructuras fisiológicas y neurofísicas, no obstante, la única diferencia es la distribución de dichas estructuras las cuales, los hacen percibir estos sentimientos como si fueran un niño de tres o cuatro años.

Los perros son capaces de sentir las mismas emociones que los humanos. Foto: Especial

Asimismo, el especialista aseguró que los celos pueden llegar a ser sumamente negativos en el estado emocional de los perros pues podrían llegar a desarrollar un estado crónico de ansiedad.