VIDEO | "Por gordito": tienda departamental le niega el acceso a un perrito

Cada vez son más las plazas comerciales y tiendas departamentales que permiten la entrada a personas con sus mascotas. Sin embargo, a lo largo del tiempo, internautas han denunciado que, pese a que existe esta iniciativa, los establecimientos "discriminan" a ciertas razas de perros, particularmente aquellos que son de talla grande como: pastor alemán, pitbull, san bernardo y doberman. De igual manera, las usuarios de internet han acusado que, en ocasiones, solo pueden entrar a los establecimientos aquellos canes que puedan ser transportados en una carriola.

En este contexto, una persona compartió un TikTok asegurando que su lomito no pudo ingresar a una tienda departamental debido a que "está muy gordo" para entrar en una carriola para perros. El can involucrado era de raza bulldog inglés y debido a su gran tamaño no entró en el carrito móvil, por lo que los empleados de la Liverpool le negaron el acceso al animal.

El perrito iba emocionado a la tienda departamental. Foto: captura de pantalla.

En el video, que circula en redes sociales, se muestra el momento exacto en el que el animal intenta ingresar a la tienda, pero se le niega el acceso por estar “muy gordito” para caber en las carriolas disponibles para los lomitos que quieran ingresar a dicho establecimiento. "Discriminan a los gordos", escribió la dueña del perrito como descripción del video.

¿Cómo llevar a tu perro a una plaza comercial?

Actualmente, en la Ciudad de México no hay una ley o reglamento específico que regule cómo se debe acudir con mascotas a los centros comerciales, sino que cada una de las plazas define sus propios criterios para aceptar o rechazar la entrada con animales.

Cabe mencionar que no todas las plazas comerciales en la CDMX son pet friendly o amigables con las mascotas, pero donde sí lo son el común denominador es que lo perros o gatos deben ir con una correa o transportadora. Al interior de las plazas cada tienda acepta o rechaza el ingreso de las mascotas dependiendo de sus especificaciones.

El perrito se quedó afuera de la tienda.Foto: captura de pantalla.

Por su parte, la Ley de Protección a los Animales de la CDMX establece que toda persona propietaria, poseedora o encargada de un perro está obligado a colocarle una correa al transitar con él en la vía pública, mientras que otras mascotas deberán transitar sujetadas o transportadas apropiadamente de acuerdo a su especie. La normatividad también señala que la posesión de una mascota de vida silvestre requiere de autorización de las autoridades administrativas competentes.

Si el propietario de una mascota no cumplimenta esta disposición o permite que el animal deambule libremente en la vía pública sin tomar las medidas y precauciones, será responsable de los daños que la especie le ocasione a terceros y de los perjuicios que haga el animal.