Tierno perrito juega a las sillas musicales con sus dueños: "¡Firulais es el ganador!"

Cuando se trata de diversión los perritos son los primeros en participar, pues les encanta jugar con sus dueños, y es que en cuanto ven que sus amos hacen alguna dinámica en la que ellos puedan participar, no lo dudan ni un segundo. Fue gracias a TikTok donde un usuario compartió el tierno momento en el que su lomito se une con su familia a jugara a las sillas y por su puesto, el video ya se hizo viral.

Ya es bien sabido que a los perros les encanta jugar con sus sus amigos humanos, incluso es una necesidad que se despierta en ellos a partir de las tres semanas de nacidos y dura toda la vida, y aunque en la vejez esta actividad disminuye, nunca les deja de agradar esta actividad, además esto resulta benéfico para su salud, ya que el juego es la mejor manera de que hagan ejercicio y desprendan toda la energía acumulada.

Jugar con ellos los ayuda a hacer ejercicio | Foto: iStock

Juega a las sillas

Una vez más la plataforma china lo vuelve hacer, en esta ocasión el tiktoker (@merlvean2) compartió el curioso momento en el que un perro, color blanco, juega junto a todos los integrantes de su familia el tradicional juego de las sillas y tal y como supiera en qué consiste, camina en círculo con todos los participantes hasta que la música se detiene.

Pasa una vuelta y a la segunda, el peludito lo intenta pero se queda sin silla. Aunque no salió victorioso en el juego, los demás integrantes se mostraron felices de que el perrito jugara con ellos. Los comentarios de inmediato llenaron la bandeja, pues rápidamente decenas de usuarios abogaron por el can, ya que al parecer hubo trampa y lo empujaron para que no ganara.

El perrito seguía la dinámica junto con los otros participantes | Foto: Captura de video

Otros tiktokers comentaron que a pesar de los resultados, estaban seguros que había ganado "firulais" pero en el video no era posible ver el resultado, así que colocaban como real ganador al perrito. Como era de esperarse, aunque el hecho no ocurrió en México, rápidamente se hizo viral y ya alcanzó casi 7 millones de reproducciones.

¿A los perros les gusta jugar con sus dueños?

¡Les encanta! Como se mencionó anteriormente, es una actividad que disfrutan mucho, ya que de esta manera ellos creen que fortalecen el vínculo que hay entre ambos, favoreciendo la convivencia y el respeto mutuo. Además de que con ello se le puede enseñar la disciplina y respeto, es por eso que desde que son cachorros se le debe enseñar esta practica para educarlo y hacerle saber que el humano es quien tiene el control y ellos pueden aprender a respetar.

