Perrito se viraliza por participar en simulacro: "Firulais tomando conciencia de los sismos"

No por nada el perro es considerado “el mejor amigo del hombre”. No dejan de sorprender a los humanos por su inteligencia, fidelidad y gestos de amor incondicional, mismos que han quedado capturados en imágenes o videos que desde el auge de las redes sociales, les han dado la vuelta al mundo por el nivel de ternura que transmiten.

En esta ocasión, se hizo viral un video de un perrito que como si llegara a comprender lo que representa un sismo, realiza un simulacro junto con los niños y niñas de una escuela. A los pequeños se les pide que se tomen de las manos en el patio central. En eso, un perrito, aparentemente callejero, imita la acción: los menores lo toman de las patas como si se tratara de un compañerito más.

Según se aprecia en TikTok, el perro “escucha” con atención las indicaciones de los directivos para llevar a cabo el simulacro, práctica habitual en escuelas, centros laborales y edificios de vivienda para que en caso de que suceda un temblor, las personas sepan cómo actuar, evitando cualquier situación de pánico.

“Hasta el gua gua hace simulacro”, se lee en el clip con duración de 6 segundos, suficientes para conmover a todos los y las internautas que han comentado la publicación que hasta el momento cuenta con 2.3 millones de vistas, más de 7 mil comentarios y más de 183 mil veces guardadas.

“¿Cómo puede ser esto posible?”; “Yo solo veo a un niñito más siendo feliz”; “Es lo más hermoso que he visto hoy”; “Probablemente hasta él pueda sentirlo antes y avisarle a los demás”; “Firulais tomando consciencia sobre la importancia de los simulacros”; “A eso yo le llamaría verdadero compañerismo”, son solo algunos de los comentarios que se han podido leer en redes sociales.

¿Cuáles son los perros de raza mestiza?

El lomito mestizo o perro criollo, es aquel que no pertenece a ninguna raza en particular, por lo que no poseen rasgos característicos que puedan atribuirse a una raza específica, pues vienen de la fusión de varias razas de perros. Si algo los puede caracterizar es que por lo general son muy inteligentes, pues la mayoría ha vivido en situación de calle, hecho que los ha orillado a ingeniárselas para sobrevivir.

¿Cuáles son las razas de perros más inteligentes?

De acuerdo con una lista elaborada por el psicólogo Stanley Coren, autor del libro "The Intelligence of Dogs" (La inteligencia de los perros), destaca a 5 razas de 79 por tres aspectos: inteligencia instintiva, inteligencia adaptativa, de trabajo y de obediencia:

Border collie: esta raza es considerada la más inteligente del mundo, pues ha sido pastor, vigilante y perro de terapia.

esta raza es considerada la más inteligente del mundo, pues ha sido pastor, vigilante y perro de terapia. Caniche o poodle: estos perritos tienen mucha energía y son hábiles para aprender todo tipo de trucos.

estos perritos tienen mucha energía y son hábiles para aprender todo tipo de trucos. Pastor alemán : son muy sensibles e intuitivos. Sin embargo, es propenso a sufrir varias enfermedades como la displasia de cadera.

: son muy sensibles e intuitivos. Sin embargo, es propenso a sufrir varias enfermedades como la displasia de cadera. Golden retriever: educados y amables, se llevan de maravilla con los niños y otros perros.

educados y amables, se llevan de maravilla con los niños y otros perros. Doberman pinscher: considerado como tranquilo y tolerante, atiende rápido las órdenes de sus dueños o entrenadores.

