La tierna reacción de un perrito chihuahua al comer tacos preparados por su dueña: "cuando tu perro es mexicano"

Es común que a los perritos se les antoje lo que su amos comen, pues a los lomitos les parece bastante atractiva la comida de los seres humanos, sobre todo si lleva carne, ya que ellos aman este ingrediente. Incluso dependiendo la región es lo que están acostumbrados a comer, en el caso de los mexicanos, hay un platillo que se ha convertido en el favorito de estos animalitos, se trata de los tradicionales tacos.

Muchas de las personas que tienen mascotas han adoptado como práctica dar de comer a sus perros lo mismo que ellos, esto lo hacen como un gesto de lo mucho que los quieren, ya que de esta manera los hacen sentir como de la familia, incluso hay quienes presentan de manera especial las diferentes delicias culinarias para que ellos puedan comerlas mucho mejor.

La mujer mostró paso por paso como le prepara a su perro los deliciosos taquitos | Foto: Captura de video

¿Le gustaron los taquitos?

Otra vez TikTok vuelve a hacer de las suyas al mostrar un video de esos que de no ver, no creeríamos, esta vez se viralizó un clip en el que aparece una mujer preparando unos deliciosos tacos de suadero a su perro chihuahua, pero para que su mascota de raza pequeña, no tuviera dificultades en masticar el alimento, los cocinó ella misma para crear una nueva versión de este aclamado platillo, pero lo más increíble es que el can se los devoró y los disfrutó como cualquier humano.

Fue la usuaria bajo el nombre @adys_craftycreations, quien publicó un video en el que muestra paso a paso cómo le prepara los tacos de suadero a su perro. Como primer ingrediente y uno de los importantes: mini tortillas de maíz preparadas por la tiktoker, posteriormente, no deja pasar una de las técnicas más importantes de cualquier taquero, pues una vez que tiene listas las tortillas, las unta con un poco de aceite y la fríe en una sartén, luego les coloca carne preparada y finalmente les agrega un poco de lechuga.

El lomito se saboreó el manjar mexicano | Foto: Captura de video

Una vez listos, coloca en un plato tres taquitos y se dirige al lomito para que coma el delicioso manjar, apenas le va mostrando al perrito los taquitos y de inmediato éste comienza a salivar, así que en cuanto se los da, muy probablemente se los devora todos, desafortunadamente no se ve cómo termina el video, pero seguramente el peludo comió todo.

"Cuando tu perro es mexicano", escribió la usuaria junto a la descripción del video, lo que explica por qué el perrito se emociona tanto después de que le cocinan estos taquitos. Al parecer la mujer y el cachorro viven en Estados Unidos y muy probablemente no sea tan fácil conseguir los taquitos clásicos que se hacen en territorio mexicano, por lo que opta por hacerlos ella misma.

