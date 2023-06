Neymar se disculpa con su novia embarazada tras presunta infidelidad: "Cometí un error"

Neymar Jr. se vuelve a colocar en el centro de la polémica, esta vez por un problema personal, pues presuntamente le fue infiel a su novia Bruna Biancardi, quien actualmente está embarazada. El futbolista brasileño habría reconocido su grave error, por lo que tomó su cuenta de Instagram para escribir un mensaje dedicado a su pareja, en el cual le pedía perdón de forma pública por haberle fallado durante su relación.

Hace unas semanas, se reveló que el jugador del PSG presuntamente le fue infiel a su pareja con la modelo y bloguera Fernanda Campos, la cual compartió capturas de pantalla de sus conversaciones con el futbolista. Asimismo, ofreció una entrevista en la que dio detalles de cómo comenzó su romance desde el Mundial de Qatar 2022, ya que Neymar le dijo que su relación con Bruna era oscilante, así que la mantuvieron hasta los primeros días de junio.

Neymar y Bruna esperan a su bebé Foto: Captura de pantalla

Neymar pide perdón públicamente por su infidelidad

Hace un par de días, el delantero de la Selección Brasileña compartió en su cuenta de Instagram, en donde tiene 210 millones de seguidores, una foto junto a su novia. En la imagen ambos visten atuendos formales, ya que mientras el deportista porta un traje en color gris que combinó con una camisa y tenis blancos, Bruna Biancardi tiene un vestido rosa con abertura en la pierna, la pieza es ajustada por lo que le permite presumir su baby bump.

Sin embargo, lo que acaparó la atención de los internautas fue la descripción, pues Neymar se disculpó con su pareja. “Bru, hago esto por ustedes dos y su familia, para justificar lo injustificable. No era necesario, pero te necesito en nuestra vida. Vi cuánto te expusiste, cuánto sufriste por todo esto, cuánto deseas estar a mi lado y yo a tu lado”, comenzó el escrito el ex futbolista del Barcelona, que aparentemente está en un momento difícil en su relación.

Nayemar le pidió perdón a su novia embarazada Foto: Captura de pantalla

“Cometí un error. Me equivoqué contigo. Me atrevo a decir que cometo errores todos los días, dentro y fuera del campo, pero mis errores en mi vida personal los resuelvo en casa, en mi intimidad, con mi familia y amigos... Todo esto llegó a una de las personas más especiales de mi vida. La mujer que soñaba seguir a mi lado, la madre de mi hijo y alcanzó a su familia, quien hoy es mi familia. Esto alcanzó su intimidad en un momento tan especial que es la maternidad”, destacó el brasileño que está esperando a su segundo hijo.

Sobre los motivos que lo llevaron a pedir perdón ante todos indicó: "si un asunto privado se vuelve público, la disculpa debe hacerse pública (...). Bru, ya me disculpé por mis errores, por la exposición innecesaria, pero me siento obligado a reafirmarlo públicamente (...) No puedo imaginarme sin ti. No sé si vamos a funcionar, pero hoy eres la certeza de que quiero intentarlo”, destacó Neymar para concluir con: “Nuestro propósito prevalecerá, nuestro amor por nuestro bebé ganará, nuestro amor mutuo nos fortalecerá. Siempre nosotros. Te amo”.

Confía que superarán este difícil momento por su bebé Foto: Captura de pantalla

