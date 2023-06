Burnout de la vacación: Cuando te necesitas descansar de tu descanso

Mi querido lector, no sé si a ti te ha pasado, pero a mí sí. Espero con ansias unas vacaciones, pero me estreso tanto de que todo salga bien, que todos se lo pasen increíble, que sean memorables… que regreso más cansada que antes. De hecho, mientras mis hijas eran chicas le temía mucho a las vacaciones.

Sentía una responsabilidad inmensa, de atender, disfrutar y entretener, que prefería mejor no salir. Sucede que queremos gozar tanto y hacer muchas cosas con el tiempo libre que tenemos, que nos estresamos y nos generamos unas expectativas muy altas sobre lo que serán las vacaciones, y a veces pequeños imprevistos del destino, como el clima o algunos contratiempos, pueden hacer que nos sintamos decepcionados o tristes. Ya comprendí que es necesario adoptar otra filosofía.

Estamos entrando ya al periodo vacacional de verano y si eres de los afortunados que tendrá descanso, es importante comenzar con la mentalidad correcta. Algunas de las razones por las que la gente queda harta de las vacaciones es porque existe una sobrecarga de actividades, es decir, se llena el itinerario, lugares para visitar y gente que ver lo cual impide designar tiempo suficiente para descansar y relajarse.

También hay gente que se estresa mucho antes del viaje planeando y preparándose para ello. Desde la empacada es todo un problema. Haz los vuelos y reservaciones con tiempo y con calma para que no sufras. Parte de estar de vacaciones es estar desconectado, pero no te estreses si tu trabajo no te lo permite, establece horarios para que te apegues a una pequeña rutina. También esto te ayudará a no sentir ansiedad en la transición de tantas actividades a estar tranquilo.

Es importante que, aunque físicamente te encuentres en otro lugar, logres desconectar la mente de las preocupaciones o problemas. Tomar distancia siempre ayuda a ver más claramente las cosas. Permítete relajarte, reconectar contigo y cargar energías. Aquí unas recomendaciones:

1) Planifica con anticipación eligiendo destinos que te interesen y actividades que te gustaría hacer. Busca experiencias que te entusiasmen.

2) No esperes perfección, disfruta cada momento.

3) Desconectar para reconectar contigo mismo.

4) Sumérgete en la cultura local, velo como una oportunidad de probar nueva comida, interactuar con gente nueva y participar en actividades culturales. Esto enriquecerá tu experiencia.

5) Sal de tu zona de confort y prueba nuevas actividades, puede ser desde un deporte hasta una clase que te permita vivir un momento emocionante y memorable.

6) Incluye tiempo para descansar y relajarte. Aquí entran tus caprichos: un masaje, leer, una siesta, caminar, ver una puesta de sol, escribir.

7) Sé flexible, si el plan tiene que cambiar, ¡hazlo! Adáptate.

8) Disfruta de la compañía de con quien estés, reconéctate, diviértete y crea recuerdos increíbles.

9) No te olvides de la gratitud. Aprecia los momentos, paisajes, personas, experiencias y todos los regalos que encuentres en el camino.

10) Disfruta al máximo de tus vacaciones para así regresar con una actitud positiva a tu vida cotidiana.

Recuerda que más que un capricho millonario, disfrutar de las vacaciones es una necesidad.

POR BRENDA JAET

MAAZ