Alan Estrada narra cómo fue viajar en el submarino que desapareció para conocer al Titanic: es caro y peligroso

Durante las últimas horas el nombre de Alan Estrada se ha mantenido en la cima de las listas de tendencias en distintas plataformas digitales debido a que el famoso youtuber contó que conoció los vestigios del “Titanic” a bordo de un submarino como el que se desapareció el pasado lunes en las aguas el Atlántico Norte cuando se dirigía realizar una expedición a los vestigios del emblemático trasatlántico hundido en 1912, por lo que su testimonio ha dejado con la boca abierta a más de uno pues dio algunos datos que podrían determinar el destino de los turistas extraviados.

Fue durante una entrevista con Yordi Rosado donde el titular de “Alan x el Mundo” recordó que fueron algunos miembros de su equipo los que le dieron la idea de hacer un viaje para conocer el Titanic, por lo que le pareció muy buena idea y se puso en contacto con la empresa que ofrecía la expedición, OceanGate Expeditons, quienes le cobraron un total de 2.5 millones de pesos para incluirlo en la exclusiva lista de pasajeros.

Durante la charla, Alan Estrada señaló que el viaje estaba programado originalmente para el 2021 pero por distintos problemas técnicos no pudieron sumergirse, aunque detalló que estuvo 27 horas en el submarino, pero la empresa repuso el viaje hasta el 2022. Lo primero que recordó el youtuber fue que lo hicieron firmar un documento en el que se le informaba sobre todos los peligros que implicaba realizar una expedición marina a bordo de un submarino y recuerda que la lista era tan grande que dicho documento era una auténtica biblia y aunque aceptó, reconoció que desde ese momento comenzó a sentirse nervioso.

En cuanto a algunos detalles del viaje, Alan Estrada señaló que el submarino cuenta con oxígeno suficiente para mantener viva a la tripulación durante al menos cinco días, además, señaló que hay una especie de “cajita” que sirve para que los tripulantes hagan sus necesidades, aunque señaló que no hay nada de privacidad.

"¿Sí sabes que lo que acabamos de hacer es muy riesgoso?"

Pese a los nervios y el temor, el viaje en submarino que realizó Alan Estrada culminó de forma exitosa, sin embargo, señaló que tomó conciencia de lo riesgoso que fue hacer ese viaje cuando ya estaba en la superficie pues se enteró de una terrible anécdota que vivió precisamente el director de “Titanic”, James Cameron, quien se ha sumergido en diversas ocasiones a realizar expediciones.

“Siempre trato de mantener una actitud tranquila en mis videos, pero estaba muy nervioso y sentí mucho miedo y me acuerdo que cuando salimos, uno de los chicos que estaba ahí me dice ‘¿Sí sabes que lo que acabamos de hacer es muy riesgoso?’ me dice ‘Sabes que James Cameron se quedó atorado en una corriente por 19 horas?’ y lo que pasa es que allá abajo hay corrientes y cuentan que James Cameron ha bajado 33 veces, entonces una corriente los atrapó contra la popa del Titanic y estuvieron ahí 19 horas hasta que el agua se desviara, el mayor riesgo del sumergible es atorarse porque es muy pequeño y si pasa eso, olvídate, no hay otro sumergible que pueda bajar a rescatarte y si lo hay está muy lejos para que te mueras antes de que llegue, te tendrías que quedar ahí a esperar a morir asfixiado”, contó Alan Estrada.

Para finalizar, Alan Estrada, finalizó recordando que el estar frente al Titanic fue un momento único: “Es muy impactante y es casi casi como ver un fantasma físico, cuando llegas a la proa que es la parte más reconocible es ‘no mam..., esto existe y tuve la fortuna de tenerlo frente a mí’ a parte estaba nervioso de grabar, porque quería que las tomas salieran bien, es muy emocionante”, finalizó el también actor, quien en sus redes sociales escribió hace unas horas que se siente confiado en que el submarino y toda su tripulación podrán ser rescatados sanos y salvos.