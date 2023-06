Guillermo del Toro muestra su apoyo a Miralda Medina y el equipo mexicano detrás de “Spiderman Across The Spider-Verse”

Hace un par de días, se estrenó (¡por fin!) la nueva entrega de Marvel, "Spiderman Across The Spider-Verse" y cientos de fans acudieron a las distintas salas de cine para ver la película; el furor por esta cinta ha sido tal que incluso el director mexicano Guillermo del Toro hizo un llamado a su audiencia para que se dieran la oportunidad de conocer la historia de Miles Morales, pero más allá de la historia, el ganador del Oscar reconoció el esfuerzo de los 40 mexicanos que han sido parte fundamental para crear la magia animada que se presenta en la película.

A pesar de las polémicas que ha causado el doblaje de voces de la película, Guillermo del Toro recalcó su apoyo hacia la producción y reconoció con orgullo los nombres de las y los mexicanos que formaron parte del equipo de producción en las distintas áreas creativas; fue a través de su cuenta de Twitter en donde compartió los tweets de varios integrantes del equipo y con ello mostró su apoyo para recordarnos que detrás de esas emocionantes imágenes, está el esfuerzo de las y los mexicanos que cumplieron uno de sus sueños.

Entre los nombres que destacaron estuvo el de Miralda Medina, una compositora que desde niña había usado los valores de Spiderman ya que desde que descubrió la famosa frase de “un gran poder conlleva una gran responsabilidad” citada en el SpiderMan de Tobey Maguire, ella entendió esas palabras al ver el mundo cuando notó que en cada rincón existen personas con muchísimo poder, pero que no tienen ninguna responsabilidad con los otros por lo que cree firmemente que si esto cambiara, se podría cambiar el mundo.

Miralda Medina, la mexicana que cumplió su sueño en Sony

Miralda afirma sentirse orgullosa de lo que ha logrado.

Fotografía: Instagram/@miraldams

En entrevista para El Heraldo Digital, Miralda explica que trabajó como compositora dentro de “Spiderman Across The Spider-Verse” y aunque muchas personas desconocen el trabajo que hace un compositor, la realidad es que este es uno de los pasos más importantes en cualquier película animada o live action ya que las y los compositores se encargan de crear la imagen final de un shot (o plano). De acuerdo con Miralda, se toman los diferentes materiales digitales que se han creado previamente y se montan para así crear una escena que contenga todos los elementos necesarios para “darle el look final que se verá en la pantalla”.

Con 26 años de edad y originaria de León, Guanajuato, Miralda Medina estudió Diseño Digital Interactivo en la Universidad Iberoamericana de León, después de trabajar algunos años en empresas mexicanas, decidió seguir sus sueños y estudiar en Vancouver, Canadá. Gracias a su preparación pudo aplicar como aprendiz en Sony para el proyecto “Spiderman Across The Spider-Verse”.

Así mismo, afirmó que las niñas que son cuestionadas por tener gustos que se salen de las normas sociales no deben dejar de ser ellas mismas ya que soñar así de alto puede llevarlas a lugares que ni siquiera se imaginaron. Desde su experiencia, Miralda afirma que cuando era niña fue señalada por querer compartir su gusto por los superhéroes y los cómics y aunque se encontraba en una “escuela cuadrada” que de cierta manera la limitaba cuando intentaba explotar su lado creativo, fue su madre quien siempre la apoyó y defendió sus gustos ante otras personas.

ENTREVISTA COMPLETA:

La mujer mexicana detrás de “Spiderman Across The Spider-Verse”: Miralda Medina