Tammy Sytch: de estrella de la WWE a las drogas y hasta enfrentar un juicio por asesinato

En los años 90 fue la gran estrella de la WWE (World Wrestling Entertainment), la empresa más conocida de lucha libre en el mundo. Popular en el mundo del espectáculo del cuadrilátero como "Sunny", su vida dio un trágico vuelco por sus adicciones a las drogas y el alcohol. Antes de incursionar a OnlyFans, a sus más de 40 años, Tammy Stych fue actriz de cine para adultos, y actualmente enfrenta un juicio por asesinato que podría llevarla a la cárcel por más de una década.

"Sunny" Stych, una diva de la WWE

Tamara "Tammy" Lynn Sytch nació en Nueva Jersey, Estados Unidos ,el 7 de diciembre de 1972. Ganó popularidad en la lucha libre profesional, donde comenzó viajando con su novio Chris Candido para ganar algo de dinero extra. A finales de 1992, firmó un contrato de seis meses con Smoky Mountain Wrestling. Hizo su debut en pantalla como Tammy Fytch en 1993. Desde el 2011 es integrante del Salón de la Fama de la WWE.

Sunny ganó fama como una de las divas de la WWE. Foto: Redes sociales

La estrella de las luchas, que logró el Campeonato Mundial Peso Pesado comenzó a actuar como "Diva" de varios programas de televisión. Mientras tanto, Candido dejó la empresa para unirse a la Extreme Championship Wrestling. Hizo su debut en ECW como Tammy Lynn Sytch ayudando a su pareja en el ring y fuera de este, para que le ganara a Lance Storm cuatro días después de su liberación. A finales de 1999 ella y su pareja abandonaron la empresa tras no querer renovar su contrato.

Después de la muerte de Candido, no pasó mucho tiempo para que Sytch volviese a participar regularmente en el circuito independiente. Hizo apariciones como árbitro de la NWS World Wrestling en el 2005. En diciembre de 2007 ganó su primer reconocimiento, el Campeonato Femenino de la WSU, después de derrotar a la excampeona Alicia en Lake Hiawatha, de Nueva Jersey.

Sytch regresó como Sunny, el nombre que le dio fama mundial, participando en WrestleMania XXV, en abril de 2009. También hizo una aparición en el decimoquinto aniversario de RAW. El 7 de marzo de 2011, episodio se dio a conocer que Tammy se añadió al Salón de la Fama de la WWE, como parte de la clase de 2011. Finalmente fue introducida el 2 de ese año, denominada como la primera Diva en el WWE Hall of Fame.

Es una de las famosas que entró a OnlyFans. Foto: IG tammy_lynn_sytch_274

Cine para adultos a drogas, alcohol y la cárcel, la vida de Tammy

Durante su vida ha tenido hasta seis detenciones relacionadas con el uso de alcohol y drogas. Aunque en el momentode mayor fama rechazó una millonaria oferta de Playboy para posar en la conocida revista, fue varios años después cuando trabajó para una empresa de cine que hace contenido para adultos de 2001 a 2003. También se lanzó a la plataforma Onlyfans, misma que abandonó después de sufrir abusos por parte de su pareja.

En enero de 2022 fue detenida por intentar matar a su "pareja íntima" con unas tijeras tras haber consumido drogas y alcohol. Según el informe judicial "Tammy Sytch estuvo involucrada en una disputa doméstica con un hombre que podría haber resultado fatal". En ese momento fue acusada de posesión de armas y de terrorismo.

Luego de ese complicado momento, volvió a los titulares por estar involucrada en un accidente de coche en Ormond Beach, Florida. En el fatal accidente murió un hombre de 75 años. Según los informes policiales que publicó el sitio de noticias del espectáculo TMZ, la ex luchadora, podría haber estado bajo los efectos del alcohol en el accidente en el que se vieron envueltos tres vehículos.

Actualmente enfrenta un juicio. Fotos: TMZ

La estrella de la WWE no pudo evitar que su Mercedes chocase contra la parte trasera de un Kia Sorento, provocando graves heridas a su conductor, Julian Lasseter Jr, quien murió luego de ser trasladado al hospital. The US Sun publicó en junio del 2022 que testigos del accidente aseguran que la ex luchadora, que también fue trasladada al hospital tras el percance, circulaba a una velocidad muy alta.

Según el informe toxicológico que fue revelado a la prensa, "Sunny" triplicaba la tasa de alcoholemia permitida. Pese a lograr la libertad condicional, Sytch acabó nuevamente en prisión. En agosto de 2022 renunció a su derecho a un juicio rápido, luego de declararse como sin recursos económicos, se le adjudicó un abogado de oficio. De ser acusada culpable le podría dar hasta 26 años de carcel.