Chica del Oxxo se vuelve viral tras revelar cuánto gana y en qué gasta su sueldo

Alejandra Silva Cano, quien en plataformas digitales es mejor conocida como “La Chica del Oxxo”, se convirtió en tema de conversación en redes sociales durante las últimas horas debido a que difundió un video en el que reveló cuánto dinero es que gana trabajando como cajera en la mencionada tienda de autoservicio, además, también sorprendió al confesar en qué es que se gasta su sueldo, por lo que, como era de esperarse, su revelación generó todo tipo de opiniones entre sus miles de fans.

Fue a través de TikTok donde “Lupana Cano”, como también se identifica la joven regiomontana publicó el video en cuestión, en el cual, apareció desde la tienda Oxxo en la que trabaja y en primera instancia alarmó a sus fans pues señaló que después de hacer un corte de caja se cuestionó si vale o no la pena seguir trabajando en la mencionada cadena de tiendas pues no está obteniendo los ingresos que ella esperaría, pero esto no es a consecuencia de una mala paga sino porque se gasta una gran parte de su sueldo en cosas para comer de la propia tienda, por lo que cuando se le descuenta le queda muy poco.

“Estaba pensando ahorita que estoy haciendo el corte, ¿tiene sentido trabajar aquí? Hoy me comí estos Sabritones, valen como 45-50 pesos, este Powered de 32 pesos y de chuchería para rematar me comí un chocolate de estos que vale 13 pesos, en total, yo sacando las cuentas, uso la calculadora porque estoy bien mensa y me gasté 90 y menos mi día que me pagan son 130, 130 pesos saqué hoy por hambreada y son 130 entre ocho horas: 16 pesos cada hora” fueron las palabras de “la chica del Oxxo”.

"La Chica del Oxxo" es todo un fenómeno en redes sociales. Foto: IG: lupana_cano

Sueldo de la Chica del Oxxo genera controversia en redes sociales

Haciendo las respectivas cuentas, “La Chica del Oxxo” gana alrededor de 1300 pesos de forma semanal, por lo que este dato causó una gran controversia entre los miles de seguidores que acumula en TikTok pues para empezar muchos dudaron de la veracidad del dato pues el salario mínimo en la franja fronteriza es superior a lo que gana por día, tomando en cuenta que trabaja en una tienda ubicada en Nuevo León, por lo que algunos internautas creen que inventó el dato para causar polémicas,

Asimismo, algunos otros le sugirieron cambiarse trabajo y algunos de sus admiradores hasta le dijeron que tenían la posibilidad de sacarla de trabajar, además, otro sector simplemente se tomó el asunto con humor y consideraron sumamente cómico el triste caso de “la chica del Oxxo” por lo que le sugirieron llevar “lonche” al trabajo para no tener tantas pérdidas en su sueldo.

"La Chica del Oxxo" saltó a la fama por su carisma natural. Foto: IG: lupana_cano

Cabe señalar que, “la chica del Oxxo” ya no solo genera sus ingresos de su empleo como cajera en el Oxxo pues tras saltar a la fama comenzó a monetizar en plataformas digitales, además, distintas marcas la han buscado para que puedan colaborar, incluso, hay quienes dudan que realmente siga trabajando para la cadena antes mencionada y creen que solo visita las tiendas para generar contenido, pero esto solo es un rumor pues ella nunca lo ha aclarado.