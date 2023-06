La Pompis ex de Sonido Pirata se luce en minishort de mezclilla y conquista el verano

Paula Jasso, mejor conocida en las redes sociales como La Pompis, demostró en redes sociales que tiene el look perfecto para sentirse fresca durante esta ola de calor, la cual trae consigo temperaturas máximas de 40 a 45 grados en entidades como: Campeche, Chiapas, Nuevo León, Yucatán y Veracruz, donde la bailarina se encuentra de gira.

Ante las intensas temperaturas que se viven en el país, la creadora de contenido compartió en su cuenta de Instagram una fotografía donde mostró su look para soportar el calor. En la imagen aparece luciendo un short de mezclilla y una playera con estampado tie dye. "Gracias Veracruz por sus muestras de cariño", escribió La Pompis como descripción de su publicación.

La influencer también compartió fotografías desde la tarima del escenario, donde se le ve muy sonriente con sus compañeros. En las imágenes, la bailarina presumió un conjunto color rojo, integrado por un top y un short de licra, el cual resulta ideal para soportar las noches calurosas que ha enfrentado el estado de Veracruz, una de las entidades que se ha visto más afectada por la nueva ola de calor que ha golpeado la República Mexicana.

La Pompis lució un short de mezclilla en calles de Veracruz. Foto: lapompisoficial

La Pompis denuncia que vivió momentos incómodos con Sonido Pirata

Hace unas semanas, el nombre de Paula Jasso se volvió tendencia en redes sociales luego de que la influencer denunció haber sido víctima de abusos laborales por parte de Julián Ramírez, mejor conocido como Sonido Pirata. Las declaraciones de la bailarina se dieron durante una entrevista en el canal de Youtube Badabun y posteriormente comenzaron a circular en otras plataformas digitales.

De acuerdo con la joven le habría sido difícil seguir el ritmo de trabajo que tenía el sonidero, ya que ella también enfrentaba problemas familiares en ese momento, situación con la que Julián Ramírez no empatizó, según reveló La Pompis. La influencer también arremetió contra Sonido Pirata por presuntamente no cumplir con los pagos que tenían acordados, los cuales eran de 2000 pesos diarios.

La creadora de contenido le agradeció a Sonido Pirata por el personaje. Foto: lapompisoficial

La Pompis comentó que el momento más incomodo con Sonido Pirata ocurrió cuando un día la hija de Julián Ramírez le pidió que se sentara en las piernas de su papá: “en una ocasión, recuerdo que Julián estaba enojado y ese día Lupita me dice 'te puedes subir por favor en las piernas de mi papá, porque está enojado. Es que mi papá no le hace caso a nadie, ni a mi mamá, ni a mi. O sea, tú tienes que ir y sentarte con mi papá'”, detalló Paulina Jasso.

¿La Pompis ex de Sonido Pirata tendrá cuenta en Onlyfans?

De acuerdo con La Pompis, ella intentó hablar con Julián Ramírez para arreglar las cosas que la incomodaban y no salir del sonidero, pero esto nunca ocurrió debido a que su hija siempre inventaba pretextos para no pasarle el teléfono. No obstante, la creadora de contenido dijo estar agradecida con él por haberla ayudado a crecer con su personaje, con el cual adelantó que está pensando en abrir una cuenta de Onlyfans, pero esa idea aún no se ha consolidado.