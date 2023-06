México el segundo país más taquillero para La Sirenita

La Sirenita arrasa con la taquilla en México

México se posiciona como el segundo país que más vio el estreno de este live action a nivel mundial, solo por detrás de Estados Unidos. La Sirenita recaudó en taquilla mexicana $150 millones de pesos, equivalente a $8 millones de dólares, tan solo en su primera semana de estreno.

En Estados Unidos recaudó $38 MDD, una cifra que aún deja bastante que desear, pues producciones que también son live action producidas por Disney tuvieron mayores ingresos, como es el caso de ´La Bella y La Bestia´, ´Maléfica´ o ´Aladdin´.

Taquilla de La Sirenita a nivel mundial



A nivel mundial aún no logra posicionarse, especialmente en China, país que menos fue a ver el estreno. Se registraron ingresos por $2.5 MDD, lo que pone al mercado chino como el que menos recibió favorablemente este live action. La nueva versión de La Sirenita no logró competir contra Rápidos y Furiosos 10, pues los espectadores chinos prefieren la décima parte de esta franquicia, quien ya lleva dos semanas en primer lugar.

Crítica a la Sirenita, ¿es tan mala cómo dicen?

La taquilla no es mala, pero tampoco favorable para esta película, y no es porque sea la peor adaptación, pero debido a las críticas a las que se enfrentó desde antes de su estreno, pusieron en descontento a miles de fanáticos que no aceptaban a Halle Bailey, pues no “encaja” con el papel de la versión de 1989.

Sin embargo la actuación de Halle ha impresionado a muchas personas, porque se mantiene a un buen nivel dentro del personaje, y las interpretaciones de las canciones también son buenas, recordemos que ella inició su carrera como cantante y compositora.

Pero como toda película llega a tener algunos desaciertos y nadie mejor que nuestros haters favoritos: Montse Simó y Óscar Uriel para comentarlos. Nos platican más sobre esta nueva versión de La Sirenita, donde nos dicen sus pros y contras. Escucha el episodio aquí.

MMG