“La Sirenita”: esta es la icónica escena que fue eliminada para el live action de Disney

Desde antes de llegar a las salas de cine, el live action de "La Sirenita" ya daba de qué hablar por su elenco y algunos de los cambios a la cinta de 1989 que marcó la infancia de generaciones enteras. Algo que pocos fans han notado desde su estreno, es que una de las escenas más icónicas y divertidas fue eliminada por decisión del director bajo un importante argumento.

Pese a las críticas que ha recibido, recientemente se dio a conocer que la nueva versión de “La Sirenita” goza de un arrollador éxito en taquilla logrando superar en su fin de semana de estreno a otras cintas como “Rápidos y Furiosos 10”. Aunque continúa dividiendo opiniones, pues, entre otras cosas, algunos de los cambios no logran convencer a los fans.

Escena eliminada de "La Sirenita" es sobre Sebastián. Foto: IG @disneylittlemermaid

“No todo lo que funciona en animación funciona en la acción real (…) Lo vi más claro mientras trabajaba. Repasábamos e íbamos diciendo: ‘Eso no funcionaría en una película de acción real’ o ‘Sí, eso funcionaría’. Es muy importante que, mientras estás construyendo una película como esta, ser conscientes de ello y proteger lo que hay en ella, pero también saber que es una reimaginación, que no es sólo un ‘remake’”, dijo el director Rob Marshall en entrevista con SensaCine.

Bajo este argumento indicó que decidieron eliminar la escena en la que el chef Louis, cocinero del palacio, intenta cocinar al cangrejo Sebastián y esto desata una intensa lucha por la que provoca un desastre en su cocina, todo al ritmo de “Le Poissons”. Una batalla entre los personajes que se mantiene aún al final de la versión original.

Cambios en "La Sirenita"

Esto no fue lo único que cambió en el live action de “La Sirenita”, pues el compositor Alan Menken -que creó las melodías originales junto a Howard Ashman hace 34 años- indicó que modificaron la letra del tema “Bésala” para crear conciencia sobre la importancia del consentimiento.

“La gente se ha vuelto muy sensible a la idea de que el príncipe Eric pudiera, de alguna manera, forzar a Ariel al querer besarla sin que ella pudiera dar su consentimiento”, dijo el compositor en entrevista para Vanity Fair y añadió que “Pobres almas en desgracia” es la otra canción que tendrá cambios en la letra, es aquella que canta Úrsula cuando le propone a Ariel perder su voz a cambio de tener piernas.

“Verás que no logras nada conversando, a menos que los pienses ahuyentar”, se escucha en la canción original señalando que Ariel no necesita hablar para conquistar al príncipe. Con ello haría referencia al machismo y que las mujeres deben permanecer en silencio, en este sentido para la nueva versión Ariel acepta el trato pero para “abrir su propio camino diferente al que le impone su propia familia”.