Su humor es ácido: estos son los signos más sarcásticos, según la astrología

Hay sujetos que tienen un sentido del humor muy tierno, pero también hay quienes tienden a hacer comentarios que muchos califican como ácidos, ya que hacen uso de la ironía para ridiculizar o exagerar una situación, provocando que algunas personas se sientan incómodas con sus bromas.

Así que si eres un amante de "Doctor House" o te llama la atención la personalidad de aquellos que no sólo no tienen filtros para decir lo que piensan, sino que no temen en bromear en situaciones serias, es posible que tengas al menos a un amigo o amiga cuyo signo del zodiaco se encuentre en este listado.

Los gemelos del zodiaco son los reyes del sarcasmo

El primer lugar de este top se lo llevan las personas regidas por el signo de Géminis, ya que, si algo caracteriza a estos individuos es su agudeza mental y forma irónica de ver la vida, lo cual muchas veces los hace llegar a construir un humor ácido que no todas las personas valoran, pero que en realidad funge como una coraza para no mostrar su verdadera preocupación ante los problemas y situaciones que les generan estrés.

Al ser un signo con mucha labial, los gemelos del zodiaco no tardarán en encontrarle una manera de "darle la vuelta" a alguna frase de sus interlocutores para hacer gala de su sarcasmo, el cual aumenta una vez que entran en confianza y se pueden mostrar como realmente son.

Escorpio: no mide sus palabras ni su sarcasmo

Una de las red flags de los Escorpio es el hecho de que es raro que se pongan en el lugar de alguien más, algo que los convierte en personas frías y hasta hirientes, por lo cual, no es raro que los regidos por este signo suelan herir a sus seres queridos con sus palabras, sólo que a diferencia de los Virgo que llegan a hacer esto sin conocimiento de causa, los escorpiones del zodiaco sí que lo hacen con la finalidad de molestar.

Son personas con un humor negro desarrollado, por lo que siempre dan un toque de ironía a sus pláticas y anécdotas, al grado de que se convierte en una característica de su personalidad misteriosa, obscura y atractiva que los convierte a su vez en uno de los signos más deseados del zodiaco.

Sagitario: el signo que te deja sin aliento por su brutal ironía

Por último, pero no menos sarcástico, tenemos a Sagitario, un signo zodiacal que en cada comentario expulsa ironía. Ellos no buscan incomodar a las personas, ya que de hecho, son muy sociables, el único problema es que, al ser tan transparentes no temen en dejar emerger su verdadero humor, algo que los hace incurrir en bromas pesadas que pueden herir sin querer a la gente que los rodea, especialmente si son personas tímidas.

Al ser personas directas, los regidos por este signo del zodiaco suelen ser tomados muy enserio cuando dicen un comentario ácido, cuestión que puede llegar a provocar que el ambiente se tense, provocando que ellos mismos quieran justificar su manera de ser riéndose de la broma que terminó dejando en jaque a alguno de sus amigos o conocidos.

SIGUE LEYENDO:

¡No te dejes llevar por su labia! Estos son los signos del zodiaco que más envuelven con palabras

¡Nunca les hagas daño! Estos son los signos más vengativos del zodiaco