Pese a rivalidad con Sarah Jessica Parker, confirman regreso de Kim Cattrall a la serie “And Just Like That”

“Sex And The City” se mantiene como una de las series más icónicas y los personajes de Carrie Bradshaw, Charlotte York, Miranda Hobbes y Samantha Jones permanecen la memoria del público, por ello, la noticia de su regreso causó gran alboroto. Aunque algunos externaron su descontento por la ausencia de Kim Cattrall, quien habría reconsiderado su decisión y llegará en la segunda temporada.

Kristin Davis, Cynthia Nixon y Sarah Jessica Parker. Foto: IG @justlikethatmax

En diciembre de 2022 se estrenó el reboot “And Just Like That” que marcó el regreso de las queridas actrices Kristin Davis, Cynthia Nixon y Sarah Jessica Parker. Aunque no ocurrió lo mismo con Kim Cattrall, quien desde antes ya se negaba a retomar su papel como Samantha Jones para una tercera entrega de la película.

En una entrevista para E! News, la actriz, de 66 años, señaló que se negó a participar en la cinta porque no estaba de acuerdo con el guión y, ante esto, para la miniserie al producción ya no la contactó. En el reboot, Samantha Jones no aparece debido a que se mudó a Londres de manera indefinida luego de una pelea con Carrie Bradshaw.

¿Samantha Jones regresa?

Todo indica que la producción tomó en cuenta una de las grandes exigencias del público para “And Just Like That”, pues de acuerdo con lo publicado por el portal de noticias Variety la actriz Kim Cattrall retomará su papel en la segunda temporada de la miniserie.

La noticia de inmediato causó gran alboroto entre los fans ya que habría sido confirmada por un portavoz de HBO Max. Se señaló que Samantha Jones volverá sólo para una escena de la serie, misma que ya fue grabada el pasado 22 de marzo en Nueva York.