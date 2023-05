VIDEO: calzones y calcetines de mejor precio que Shein, este es el tianguis más barato en la CDMX

La Ciudad de México ofrece gran variedad de productos de toda clase, ropa, zapatos, accesorios, muebles y hasta alimentos se dispersan desde la capital del país al resto de los estados. Desde que inició la época de la Nueva España, el Centro Histórico se convirtió en un punto clave para distribuir todo lo necesario para la vida diaria, y en la actualidad, sigue siendo de esa manera, por lo que no es raro que comerciantes vengan a esta ciudad para abastecerse de todo para sus comercios.

Uno de esos lugares es el tianguis de Canal del Norte, famoso porque ahí venden mucha ropa interior para dama, caballero, niño, niña y no sólo eso, también hay playeras de grupos de rock, y en otra zona puedes encontrar ropa de paca, donde además venden accesorios, zapatos y demás artículos que se pueden hallar en un tianguis de la capital del país.

También puedes encontrar pijamas en menos de 200 pesos. Foto: Captura de pantalla Youtube

Calzones y calcetines muy baratos en Canal del Norte

La ropa interior es un artículo de primera necesidad para todos los mexicanos, se usa todos los días y es necesario tener buena higiene para evitarlos alguna enfermedad, por lo que es común que constantemente se renueve ese tipo de ropa y en el tianguis de Canal del Norte puedes encontrar ofertas de boxer para niño y caballero en 5 por 100 pesos. La calidad es buena, pues hay de algodón, licra, y material sintéticos.

Eso sí, la calidad va relacionada con el precio y si quieres prendas de mejor calidad puedes comprarlas a un precio mayor. Ahora que si lo que buscas es incursionar como emprendedor puedes hacerlo también y adquirir docenas de prendas, ya sean calcetines, calzones o sostenes. En el caso de la ropa interior femenina puedes encontrar lencería fina con encaje o prendas de algodón de un estilo más deportivo.

El tianguis solo abre sábado y domingo. Foto: Captura de pantalla Youtube

El tianguis de Canal de Norte solo abre el fin de semana

Aunque en Canal del Norte puedes encontrar ropa interior todos los días, los fines de semana es cuando encuentras este tianguis sobre la calle y es que los locatarios aprovechan para sacar su mercancía y así atraer más gente para mejorar sus ventas. Acá podrás hallar calcetines en tres pares por veinte pesos. Ojo, pues hay que destacar que si adquieres productos en mayoreo los precios bajan y puedes llevarte uno o dos productos de regalo.

Foto: Captura de pantalla Youtube

Igual que Victoria's Secret pero más barato

Una de las vendedoras explicó que la ropa que ella comercia es de gran calidad, las prendas de encaje son de hechura fina, pues no pica ni se deforma a la hora de lavarla. Recordemos que la ropa interior es delicada y requiere un lavado especial para que se conserve en su forma y no se haga fea. Además puedes hallar prendas que combinan algodón y encaje para hacerlas versátiles y fáciles de usar, ya que además no se marcan debajo de la ropa.

Hay ofertas de docenas de prendas por menos de 300 pesos. Foto: Captura de pantalla Youtube

Igual que Victoria's Secret pero más barato, la comerciante explicó que tienen modelos muy similares a los de la marca de ropa internacional, pero a precios súper accesibles para que toda las mujeres puedan comprarlos. Ella oferta docenas de predas desde 120 pesos y van subiendo el costo según la calidad adquirida. También explicó que en caso de brasier tienen diversidad de copa hasta la doble D que se consideran tallas especiales.

