Manolo Caro, el mexicano que triunfa en España

Manolo Caro tiene una lista de éxitos como: ´La casa de las flores´, ´La vida inmoral de la pareja ideal´, ´Sagrada familia´ y otros más que le han abierto las puertas internacionalmente para seguir consolidando su carrera profesional. Es por eso que en su visita al podcast Guía del hater Montse Simó y Óscar Uriel, platicaron sobre sus proyectos, anécdotas, y dio un adelanto de su próxima producción ´Fiesta en la madriguera´

Nuevo proyecto: Fiesta en la madriguera

En una entrevista muy divertida, Manolo Caro cuidadosamente dio detalles de ´Fiesta en la madriguera´, un proyecto muy diferente a los demás, pues Manolo venía de realizar comedia, y en esta ocasión se aventura a realizar algo nuevo y retador. “Es una película muy diferente y compleja, porque se va a grabar todo en Guadalajara…y también era como una necesidad de hacerla, de descentralizarla, porque es una historia que se tiene que contar desde el interior, y tiene que tener un ambiente muy especial. Pero yo creo que si todo sale bien, va a ser mi mejor proyecto”

Fiesta en la madriguera está pronto a iniciar grabaciones,en entrevista, Manolo revela que se está preparando para viajar a África, lugar donde tendrá locaciones este proyecto, por lo cual hay demasiada expectativa para su película. También por el cast, quienes solamente se sabe que son actores muy famosos y reconocidos, pero por el momento aún no puede revelar nombres.

Aunque si quieres adivinar quiénes serán los protagonistas, escucha la entrevista completa aquí, y conoce los detalles de esta próxima película dirigida por Manolo Caro.

El éxito fuera de México

Además de dar un adelanto de su próximo proyecto, abiertamente confesó que se siente más querido en España, que en México, debido a que la serie ´Sagrada Familia´ no tuvo promociones. “Me dolió, pero…¡ay, me van a correr de México!, me importaba más que me fuera mejor en España en ese proyecto en especial, porque estaba hecho para España” A pesar del poco reconocimiento que esa serie tuvo en México, no todo fue malo, porque el éxito que tuvo con ´Sagrada Familia´ le ayudó a abrirse las puertas España, y ahora también es reconocido fuera de México.

La aceptación que ha tenido por parte de este país lo ha llevado a mudarse, y vivir muy cómodamente allá, donde ha hecho amigos y declaró sentirse muy bien recibido por parte de los españoles. “La otra vez estábamos un grupo de amigos, varios de ellos directores, y me decían que me habían adoptado muy bien, pero que eso no pasaba muy seguido, ni creían que fuera a pasar pronto” Esto lo hace sentirse más aceptado en la industria española, que en la mexicana, y a comparación de otras personas que van buscando oportunidades en el extranjero, Manolo tuvo la oportunidad de ingresar a ese mundo un poco más fácil gracias a su trabajo.

MMG