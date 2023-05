La final Chivas vs Tigres será narrada en lenguaje de señas

El papá de Anel Hernández sufre sordera, por ello, cuando había partidos de futbol en televisión, ella le transmitía por lenguaje de señas todo lo que Christian Martinoli y Luis García comentaban. Sin embargo, el próximo domingo 28 de mayo lo hará en la final de vuelta entre Chivas y Tigres, en la transmisión de TV Azteca.

Con la finalidad de tener contenidos más incluyentes, la televisora lanzó esta iniciativa, que consiste en llevar no sólo las imágenes del partido, también comunicar lo que dicen los comentaristas y narradores durante el encuentro, a través de un intérprete profesional.

“La comunidad sorda ha luchado mucho para estas aperturas, pero no han sido escuchados al ser un sector invisible, porque los ves y aparentemente no tienen ninguna discapacidad físicamente, pero al no escuchar y necesitan las señas, no tienen una total apertura a la comunicación”, compartió Hernández, la narradora en lenguaje de señas durante la final de vuelta.

Rodolfo Ramírez, director de Azteca Deportes, dijo que fue un esfuerzo de la televisora para ser incluyente, brindar nuevas emociones y experiencias a un público que sigue el deporte, en específico el futbol, pero que tiene este tipo de limitaciones, las cuales buscan aminorar.

“Nos asesoramos bien con una asociación, expertos en ese tema, nos acercamos a General Motors, que apoya mucho estas causas y estamos listos. El equipo de narradores y cronistas mostraron su emoción por ser un reto y tener una aportación social”, dijo el directivo. “No se trata de ganar audiencia, esos son valores menores, lo importante es ver qué aportamos socialmente”.

Anel Hernández, consideró que será un desafío interpretar, por velocidad, vocabulario y más, lo que se comenta durante la transmisión, pero también se confesó emocionada por el gran paso que se dio con esta iniciativa.

“Va a ser un reto. Hay que derribar barreras. También será un aprendizaje mutuo, porque queremos que cada voz tenga intérprete, porque estamos acostumbrados a que una sola persona haga lo de varias y eso es muy cansado. Pero vamos poco a poco. Será un reto conocer el vocabulario de quienes lo narran. No estaré con mi papá interpretándole los partidos, pero sé que ayudaremos a muchas personas”, agregó Hernández.

Por último dio un mensaje a la sociedad en general que el próximo domingo verá, en la transmisión, un recuadro con personas comunicando en lenguaje de señas: “Invito a las personas a que sean parte de una real inclusión. Hay quienes quieren aprender este lenguaje, todos los sordos van a querer enseñarla, pero pido a la gente que la respeten y la preserven”, finalizó la intérprete.