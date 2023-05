Manolo Cardona se estrena como director con Uno para morir

Manolo Cardona asistió como invitado al podcast Guía del hater para platicar todo acerca de su nueva película Uno para morir, recientemente estrenada en Paramount Plus.

En entrevista, Manolo relató que desde hace más de 20 años tuvo el gusto por las producciones asiáticas, específicamente de Corea del Sur, por lo que muy a menudo veía películas originarias de este país, mismas que le sirvieron de inspiración.

Hace más de 20 años he venido siguiendo a todas las videotiendas a alquilar películas… Hay una trilogía de uno de mis directores favoritos, que a mi me encanta que es Park Chan-Wook, con Oldboy… Cuando yo vi esta película, y vi esta premisa, dije ´Yo ya sé pa´donde va esta película, ya sé que es lo que quiero. Quiero hacer una venganza alrededor de todo esto´

El interés de Cardona por el cine surcoreano lo llevó a inspirarse para crear Uno para morir, película de thriller de suspenso que pondrá en encrucijada a los personajes para elegir quién de ellos deberá morir. Y al espectador lo pondrá al filo del asiento absorto de ver quien será el elegido.

Para hacer esta historia no estuvo solo, platica que en esta travesía estuvo acompañado de dos guionistas argentinos: Julieta Steinberg, y Gavo Amiel, quienes le ayudaron a co-escribir el guion.

Uno para morir se convierte en la ópera prima del actor, y ahora director Manolo Cardona, y en Guía del Hater cuenta detalladamente el proceso para la realización de esta cinta, así que conoce más de los datos de Uno para morir. Escucha la entrevista completa aquí, y todo lo que contó en exclusiva.

Y si aún no la has visto, vale la pena que le des una oportunidad, pues el mismo Manolo la describe como “Una película que va a atrapar al espectador”, lo cual es muy atinado, pues Uno para morir ocupó el Top 1 en Latinoamérica, Top 5 en Europa y Top 10 a nivel mundial en la plataforma Paramount Plus.

MMG