VIDEO | "Hermosamente aterrador": Inteligencia artificial muestra cómo sería el Limbo

La Inteligencia Artificial (IA) puede representar cualquier cosa relacionada con la vida humana como el razonamiento, el aprendizaje, la creatividad y posibles escenarios, esta herramienta permite que los sistemas tecnológicos perciban su entorno, se relacionen con él, resuelvan problemas y actúen con un fin específico.

La parte que más asombra de esta máquina, es que recibe datos que ya existen y a través de sus sensores como una cámara, los procesa y responde a ellos, es así como ha creado en los últimos días, un sin fin de imágenes que resultan increíbles para la humanidad al verse prácticamente reales.

En el lugar da la apariencia de que hay figuras flotando

Esta vez, la IA se apoderó de nueva cuenta y mostró como podría verse el Limbo. Fue el usuario de TikTok (@artistaartifical) conocido por usar constantemente este sistema, quien mediante un video compartido en dicha plataforma da a conocer la manera en la que este estado se vería.

¿Aterrador?

En el clip se pueden observar varias imágenes en las que se ve una figura humana que parece estar flotando en un lugar donde no hay absolutamente nada, no hay colores, no hay nada que se conozca en la vida como paisajes, ecosistemas, animales o incluso otras personas.

El video clip muestra varias formas de este lugar y todas coinciden en que son sitios en los que la inmensidad del espacio no tiene límite, pues parece que ahí no se puede estar en una zona concreto, ya que da la ilusión de que las figuras infinitas pueden flotar en la nada, también coinciden en que hay varias puertas que parecen llegar al cielo, pero las escaleras que conducen a él se ve como si fueran interminables.

Parece haber una luz a la cual nunca se llega

El video generó expectativa entre usuarios de dicha red social y los comentarios sorprendieron a más de uno, ya que algunos cibernautas, quienes aseguran que han conocido la muerte señalan que así se ve el Limbo, y lo describen como un lugar sin tiempo ni espacio, donde se siente angustia y miedo.

