La modelo y activista Andrea Zuckermann da voz a la moda sin tabúes

La modelo y activista se ha caracterizado por dar voz y visibilidad a gente con discapacidad. Tras sufrir un accidente, Zucki quedó en silla de ruedas, sin embargo, esto no la detuvo a cumplir sus sueños y ahora inspirar a todas aquellas personas que buscan un espacio en la industria de la moda. Mañana celebra su cumpleaños, y nos habló sobre los retos, pasiones y enseñanzas que ha vivido a través de su carrera.

Zucki nos compartió que su pasión por el mundo de la moda y el modelaje nació porque “yo considero que la moda es arte y es una manera de expresión de cada persona, y se me hace increíble como refleja la creatividad y las diferencias entre cada uno de nosotros. Creo que el modelaje es igual un arte en donde puedes expresar muchas cosas con emociones, con la vestimenta. Cuando juntas la fotografía, que es otro arte, y la moda puedes crear algo increíble”.

Total look: Chanel Amamos los aretes con cuff, sin duda elevarán tu outfit, así como unos lentes negros con algún detalle. Foto: Bryan Flores

Sin embargo, no ha sido un camino sencillo, y su principal reto ha sido encontrar un espacio en esta industria. “Creo que sigue siendo muy tabú la discapacidad, que las personas no estén seguras si te quieren ahí o si nada más quieren aparentar que son inclusivas. Cada vez hay más visibilidad, eso sin duda, pero creo que ahorita hay tanto ruido en el mundo que muchas veces nuestra pelea no se escucha, y creo que es con tiempo, pero ahí vamos”, comentó sobre su lucha.

El modelaje le ha dejado grandes enseñanzas entre ellas está “siempre escucha la dirección que te dan, pero no te alejes de ti misma siempre ponle tu gota a cualquier cosa que hagas porque no te quieres perder en el ojo de creatividad de todas las personas y perder el tuyo”, aseguró Zucki, y agregó que su mayor satisfacción como modelo es comunicar, “es ver las fotos en las que yo quería transmitir algo específico y que realmente yo lo pueda percibir o que alguien que yo no conozca lo perciba”. No hay duda de que una foto puede tener un gran impacto.

“El poder que puede llegar a tener una imagen creo que es la manera de educar, de crear emociones en las personas sin hacerlo muy rudo, es una manera de activismo, una expresión súper sutil y eso es lo que me encanta”, contó Zucki.

Vestido: Alfredo Martínez Los moños agregan un statement a cualquier look, amamos cuando van al cuello y los tonos metálicos. Foto: Bryan Flores

Asimismo, la modelo nos compartió que lo que le gustaría dejar a través de su trabajo es: “Me encantaría que fueran empáticos y que realmente no le tengan miedo a las otras personas”, y el mejor consejo que le han dado en este camino es, “aunque te digan que no, tú sigue adelante si es lo que quieres”.

Zucki, además del modelaje, comparte en redes sociales parte de su trabajo y vida, y nos contó lo mejor y lo más difícil de esta era digital.

“Lo mejor es que creas comunidad con personas y que puedes platicar de todos tus problemas, te van a contestar y te van a apoyar, es algo muy bonito sentir ese amor. Y lo más difícil es que te puedes perder en el sentido de que platicas de tu vida y luego se te olvida un poco vivirla y estar en el presente”.

A través de lo que hace nos inspira a que todos logremos nuestros sueños, y nos compartió su mejor consejo para lograr tus metas.

“Haz lo que tengas que hacer siempre y cuando estés satisfecho contigo y feliz. Siempre tienes que estar dispuesto a aprender”. Y para finalizar nos confesó que su meta es seguir evolucionando. “Mi siguiente meta, realmente no lo sé, pero mi meta constante es ir mejorando, cada trabajo que tenga ir mejorando”.

Bolso: Dior Apuesta esta temporada por bolsos en el mismo print que tu look o un toque de color en efecto degradado. Foto: Bryan Flores

LOS CONSEJOS DE MODA DE ZUCKI

¿Cuál es tu accesorio favorito?

Las bolsas.

¿Tu tendencia favorita?

No tengo. La verdad es que no las sigo mucho, me gusta jugar con lo que me dé la gana y usar imágenes de referencia de años atrás.

¿Tu mejor consejo de moda?

Que conozcas tu cuerpo. Creo que en el momento en que sabes qué se te ve bien, qué colores te ayudan, qué peinado, ya todo se siente más fácil y te sientes mucho más cómoda con cualquier cosa que te pongas.

¿Tu mejor tip de skincare?

Día y noche haz tu rutina de skincare. Lo que sea que hagas, con constancia.

¿Cuál es tu outfit para el día a día?

Lo más que uso es una tank, una chamarra de cuero y pantalones. Me encanta mezclar unas botas o unos tacones, ya meterme un poco más en la diversión con el zapato y el accesorio.

Mascada: Hermès Un básico para siempre. Puedes usarlas al cuello, en el cabello, como top, en un bolso, el cielo es el límite. Foto: Bryan Flores

HA DICHO

“Aunque te digan que no, tú sigue adelante si es lo que quieres”.

Por Ailedd Menduet

Fotos: Bryan Flores / Asistente de foto: Mauricio Sánchez /Maquillaje y peinado: Jhonny Díaz / Dirección creativa y Styling: Gabriel Valdez Félix

