"Le traía un globo y una carta": aficionada rompe en llanto al no conocer a Federico Viñas, jugador de América

Cada que las Águilas del América llegan de visita a un hotel de concentración, es normal que los fanáticos del conjunto de Coapa los esperan para estar cerca de sus ídolos y tomarse la fotografía. Este miércoles 17 de mayo se dio a conocer el caso de una aficionada americanista quien rompió en llanto tras no conocer al delantero uruguayo Federico Viñas, a quien describió como un "crack que pronto retomará su nivel".

La joven, ante la prensa, dijo que faltó a su escuela para precisamente estar con su jugador favorito y darle unos regalos que le tenía preparados. Fue identificada como Emily Beraud, una joven apasionada por su equipo y confiada a que los dirigidos por Fernando Ortíz lograrán la tan ansiada estrella 14.

Periodismo de la más alta calidad: síguenos en el nuevo Google News Showcase

Con las cámaras de frente, Emily dijo que le tenía preparado una carta al jugador águila y también pensaba darle un globo que tristemente se ponchó. "Me duele que no haya venido y que no haya tomado la carta", dijo la mujer con lagrimas de tristeza y un poco de desesperación.

"Lo amo mucho es mi meta a seguir, yo quiero ser como él, es muy grande. Le entregué los chocolates, le traía este globo que se reventó por el sol y una carta que se quedó un señor, solo quiero que la lea, lo quiero mucho", sentenció

Otro niño que soñaba con estar cerca de Zendejas también terminó en lágrimas tras observar cómo el atacante, seleccionado de Estados Unidos, lo abrazó y le firmó su pancarta que tenía en apoyo a él. Debido a los protocolos de seguridad que tiene el hotel los jugadores no pueden tener mucho contacto con aficionados pero este jueves se espera que el Estadio Akron esté lleno para ver una edición más del Clásico Nacional.

SEGUIR LEYENDO

Confirman que el cuerpo encontrado en Guerrero es de Lesly Martínez, asesinada por su ex pareja

VIDEO | Luis Miguel: el clásico de Pedro Infante del que el "Sol" intentó apropiarse y falló

Fernanda llevaba 3 días laborando en una taquería y desapareció: ofrecen 1.5 mdp para encontrarla