Dinero, pañales y cervezas: tiktoker que trabaja en un cine revela las cosas que encuentran en las salas

TikTok se ha convertido en uno de los espacios con mayor relevancia para los internautas mexicanos, donde se conjuntan videos de todo tipo de temas, situaciones, recomendaciones, tutoriales, mamás perreando y un largo etcétera, mismos que se hacen virales al momento por su excentricidad.

Tal es el caso de aquellos donde los empleados nos meten hasta las entrañas de diversas actividades laborales que siempre quisimos saber cómo son. Desde restaurantes, hasta la producción audiovisual, los dobles de riesgo, los veladores, marinos, militares, y desde luego, los meseros, el ambiente de un call center o los pasillos de un cine.

Dinero es algo de lo más común que ha encontrado. Crédito: TikTok / @rojasisaeva

En esta última categoría ha destacado un TikToker que se ha encargado de mostrar la vida de un encargado de la limpieza de las enormes salas de cine, y los secretos que guardan en su interior, las historias que son capaces de contar los objetos que ahí se pierden, probablemente para siempre.

Las extrañas cosas que se pierden en un cine

A través de sus grabaciones cortas ha hecho un nuevo trend que ya se volvió viral. Se trata de hacer recorridos por las salas una vez que los clientes las abandonan, tal y como pasa cuando hay que hacer una limpieza profunda, pero esta vez con el celular en mano para documentar todas las cosas que se encuentra.

El más reciente video da cuenta de lo recurrente que es encontrar monedas que se caen de los bolsillos de los clientes y que no se dan cuenta, o que no les importa dejar atrás unos cuantos pesos. Aunque no se hace millonario, sí reveló que por lo menos le alcanza para sus camiones del día. Una vez llegó a encontrar 200 pesos, y está grabado.

En más de una ocasión ha encontrado gorras de diversos dibujos. Crédito: TikTok / @rojasisaeva

Tampoco faltan las personas que ingresan comida ajena al establecimiento, pero está vez llegaron al límite con un total de cuatro cervezas en latón, a pesar de que esto está prohibido por algunas reglas tanto del establecimiento como de la plaza en donde se encuentran.

En las instalación también ha encontrado juguetes de acción, o tarjetas de colección como las del juego de cartas de Pokémon, así como bolsas vacías, unas canicas, hasta conchas de mar, y dulces que ni siquiera fueron abiertos. Lo peor de todo ha sido, probablemente, un pañal. no se especificó su estado.

Gorras, diademas, revistas variadas, una mamila, incluso unos airpods, catálogos de precios de otras tiendas, refrescos en envases de plásticos cerradas y calientes, son solamente algunas otras cosas que a veces dejan en las salas. Realmente no ha revelado si en verdad llega a quedarse con algunos objetos o entrega la totalidad de los hallazgos.

Unas pastillas postday fueron parte de su recolección. Crédito: TikTok / @rojasisaeva

En general, lo más ubicado en pasillos, escaleras y butacas es basura. Desde las cajas de palomitas vacías o a medio llenar, hasta las propias palomitas regadas por todas partes, vasos de refresco o de otras sustancias que venden dentro, entre otros envases como el de los nachos.

