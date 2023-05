VIDEO: una mujer denuncia acoso por parte de un taxista, grabó todo

La usuaria “Karina Rs” se volvió tendencia en TikTok luego de que denunció por ese medio que fue víctima de acoso cuando abordó un Taxi en la ciudad de Pachuca, Hidalgo. En un par de clips documentó y narró cómo es que el conductor le hizo comentarios indebidos, mencionó que anteriormente ya había tomado un viaje con él y pasó por una situación similar, “siempre ha sido muy enfermo”, escribió.

En redes hubo debate por su forma de contestar al taxista. Foto: Captura.

“Les contaré lo que me pasó… Al momento de subirme al taxi sentí cómo se volteó y me dijo: ‘cuando se subió, sintió el gran peso de sus senos’... No supe cómo reaccionar… Ya me había subido en este taxi, pero al subirme no me percaté que era ese señor, siempre ha sido muy enfermo se llama Margarito”, se lee en un texto escrito en el TikTok.

La situación la puso de nervios

En el clip se ve cómo ella le pregunta por qué le dijo eso y él le pide disculpas y menciona que lo dijo porque “se le subió la blusa” cuando iba corriendo. “Muchos me criticaran por que le hice la plática, que ese no es el punto, quienes me conocen saben que soy muy nerviosa a estas situaciones, quiero que se tomen cartas sobre el asunto, no es justo que pasen estas cosas, y no generalizo que todos los taxistas sean así, tengo mis taxis de confianza, pero hoy traía prisa, grabé un poco, cuidense niñas”, escribió en la descripción del primer video.

En el segundo material se escucha cómo el conductor le menciona en al menos dos ocasiones que “está hermosísima” y hasta le pregunta su estatura. “Claramente ya estaba nerviosa y espantada… disculpen que me escuche agitada”, agregó ella. En un texto sobrepuesto mencionó que inventó cosas y recalcó que no supo cómo reaccionar. “Pido que se tomen cartas sobre el asunto, @taxicontigo hagan caso a las quejas, ya que no es la primera vez que no vayan a atender, cuidense!!”, finalizó en la descripción.

Acoso en el transporte público

El transporte público en la actualidad se ha convertido en un factor de riesgo para las mujeres, ya que casi 8 de cada 10 de ellas se sienten inseguras al utilizarlo, según se reporta en el sitio Mapasin. En México, el INEGI calculó que en el año 2021 el 24.7% de las mujeres han sido víctimas de acoso sexual en este espacio, en comparación con el 6.9% de los hombres que han experimentado esta situación. Según la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana 2021, el 76.2% de las mujeres manifestaron sentir inseguridad al utilizar al usar los medios de transporte públicos.

