Desde el cine hasta la gasolina, joven termina su relación y exnovio le envía la cuenta de lo que pagó

TikTok se ha convertido en una de las redes sociales favoritas, pues lo que comenzó como una plataforma de baile ahora es una herramienta para difundir historias sorprendentes. Como la de una joven que al terminar el noviazgo su expareja le hizo llegar una cuenta con lo que pagó durante su relación, esto con la intención de cobrarle la diferencia.

“Cuando he salido con hombres que ni siquiera me dejaban tocar mi tarjeta”, es el mensaje con el que la usuaria @tiny.aisle compartió en TikTok un clip que ya tiene más de 2 millones de visualizaciones y más de 200 mil comentarios donde internautas expresaron su sorpresa al saber de la reacción de su exnovio cuando puso fin a su relación.

Joven recibe cuenta de los gastos junto a su expareja. Foto: Especial

Al inicio del video se puede ver a la joven molesta por lo que estaba viendo en su computadora, motivo por el que decide compartirlo con sus seguidores y se trata de un documento en el que se pueden los algunas actividades y alimentos junto al costo de cada una, incluyendo la fecha en la que ocurrió.

Recibe cuenta de su noviazgo

Las citas en cada uno de los restaurantes que visitaron, los alimentos que consumieron y la gasolina que necesitó para el vehículo en el que se transportaron, son algunos de los gastos que se pueden ver en la cuenta que el exnovio envió a la joven mostrando lo que cada uno gastó en aquel instante que compartieron juntos.

“No me conformo con una relación 50/50 donde mi ex escribió todas las veces que comimos fuera y tengo que devolverle el favor como si no hubiera estado en una relación”, se lee en el mensaje que la joven escribió en el video donde comparte los detalles de la cuenta en la que también le cobra las cenas y hasta la pizza que consumió.

Los comentarios no se hicieron esperar y algunos internautas aplaudieron la dedicación del exnovio para tomar nota de cada uno de los gastos, pero también lanzaron fuertes críticas. “Pero, ¿es contador el hombre?”, “Al menos sabemos que el hombre es financieramente inteligente y controla sus finanzas” y “Esto es realmente aterrador”, fueron algunos de los mensajes que recibió.

