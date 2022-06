Novios cobran a invitados para que puedan acceder a la barra libre de su boda

En redes sociales de volvió viral la historia de una pareja de novios que se las ingenió para ahorrar dinero en su fiesta de bodas, pues se les ocurrió cobrar a sus invitados para que pudieran acceder al servicio de barra libre, ya que así juntarían el monto necesario para irse de Luna de Miel.

¿Cómo ocurrió esto? "Paga por mi Luna de Miel si quieres una bebida"

De acuerdo con la novia, quien contó su historia en la plataforma de Reddit, ella y su esposo cobraron a sus invitados alrededor de 10 dólares para que pudieran consumir todas las bebidas alcohólicas que desearan. A su vez, pidieron 5 dólares extras por el servicio de meseros, por lo que en total cobraron 15 dólares a cada asistente que quiso el servicio de barra libre.

A su vez, la mujer detalló que, aunque al principio no estaba segura de la idea, al final todo salió de maravilla, ya que la mayoría de los invitados accedió a dar el monto y quienes no lo hicieron no tuvieron problema por no tener acceso al servicio, ya que no beben o prefieren consumir bebidas sin alcohol.

Por otro lado, dijo que el dinero que se ahorraron al cobrar por el servicio de barra libre fue utilizado para su viaje de Luna de Miel, por lo que recomendó a las parejas que piensan casarse pronto usar esta opción.

Los invitados tuvieron que pagar 15 dólares. (Créditos: Pixabay)

Usuarios se sorprenden ante la increíble idea

Ante esto, usuarios en redes sociales se mostraron sorprendidos ante la ingeniosa idea, ya que a muchos no se les habría ocurrido cobrar en su propia fiesta. Sin embargo, señalaron que era una buena forma de ahorrar dinero, ya que en la actualidad casarse es muy costoso y por esa razón pocos lo hacen.

A pesar de esto, no a todos les pareció la idea de cobrar dinero a sus invitados, pues señalaron que era algo "grosero" pedirle dinero a los asistentes para que al final sea utilizado en su Luna de Miel.

"Exactamente. Pagamos nuestra boda y Luna de Miel nosotros mismos y no respiramos una palabra de eso a nuestros invitados. Su único trabajo era venir a celebrar con nosotros", "Sí, realmente no creo que esta sea la peor idea", "Honestamente, esto es mucho" y "Estoy a favor de esto", fueron algunos de los comentarios de los internautas.

