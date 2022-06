Joven intenta entrar a la casa de su expareja por la chimenea y queda atorado por 3 horas | FOTO

En redes sociales se viralizó la historia de un joven de 25 años en Argentina que se quedó atorado en la chimenea de la casa de su expareja tras intentar ingresar a su domicilio ubicado en la provincia de San Luis.

¿Cómo llegó a la chimenea de su expareja?

Según medios locales, el muchacho quedó atrapado por casi tres horas en la chimenea de la casa de su exnovia y no pudo salir de ahí hasta que los bomberos acudieron al domicilio a auxiliarlo.

El joven, quien intentó entrar sin permiso al domicilio ubicado en las calles de Ituzaingó y Belgrano, fue rescatado por el equipo de bomberos de la provincia de San Luis luego de que la policía solicitó apoyo para poder sacarlo de ahí.

Tras los hechos, el joven fue trasladado a una ambulancia con los paramédicos y estos determinaron que salió ileso tras el incidente.

El personal de bomberos tuvo que romper parte de la mampostería para poder rescatarlo, por lo que parte de la casa de la joven tendrá que ser reparada.

(Créditos: Instagram @radioplayconvos)

¿Por qué ingresó a la casa de su exnovia?

Hasta el momento, se desconoce por qué el joven intentó ingresar al domicilio de su exnovia, pues no tenía una orden de restricción o algo que impidiera que se acercara a ella.

Además, no se sabe si la expareja del joven de encontraba en su casa o no cuando ocurrieron los hechos, ya que la policía no dio detalles al respecto.

A pesar de esto, determinaron que seguirán investigando el motivo por el cual el joven decidió ingresar de esa forma tan peculiar y peligrosa, pues puso su vida el riesgo por algunas horas.

Cabe señalar que la historia ya ha circulado en redes y ha sorprendido a más de un usuario.

