Los asistentes del MET Gala: El paraíso de la moda que todos adoran en NY

¡No hay más mi querido lector! Muchos han querido estar en esa preciada lista por años y no han logrado que Anna Wintour les abra las puertas del paraíso, mientras otros tantos disfrutan cada año de este gran espectáculo. El evento se lleva a cabo el primer lunes de mayo de cada año en Nueva York, en el Museo Metropolitano de Arte.

Es un evento benéfico que da inicio a la exposición de moda anual del Instituto del Vestido de dicho museo. Al ser un evento para recaudar fondos cuesta, y mucho, 50 mil dólares por persona, aunque hay rumores de que es más, y asisten un aproximado de 550 personas. Cada año la Sra. Wintour elige un tema y los invitados deben vestirse de acuerdo a ello. Los diseñadores compran mesas enteras e invitan a sus musas favoritas a ir con ellos vestidos de sus más impresionantes creaciones, por eso vimos este año a Donatella Versace desfilar en la alfombra roja con Anne Hathaway, por ejemplo, quien lucía un diseño hecho por ella.

Este año el tema fue Karl Lagerfeld: A line of beauty, con el propósito de honrar al diseñador quien falleció en 2019 y dejó un enorme legado en todas las marcas en las que intervino. Fue conocido por el trabajo que hizo en Chanel, pues fue el responsable de revivir la marca que literalmente estaba en quiebra. Lagerfeld diseñó para Balmain, Chloé, Fendi, Patou y su marca homónima. Los anfitriones este año fueron Penélope Cruz, Michaela Coel, Roger Federer, Dua Lipa y obviamente Anna Wintour quien lleva haciéndolo desde 1995.

Lo más increíble de todo es que la gala del MET es un secreto, pues después del espectáculo de la alfombra roja, todo lo demás es a puertas cerradas. Los teléfonos celulares están prohibidos y no se puede compartir nada de lo que sucede adentro en la fiesta. Obviamente hay fotógrafos autorizados dentro y solamente salen imágenes autorizadas por Wintour.

Karl Lagerfeld tuvo muchas musas, desde la aristócrata Inés de la Fressange, Claudia Schiffer, Naomi Campbell, Linda Evangelista, Vanessa Paradis, Cara Delevinge, Kristen Stewart, Lili-Rose Depp (hija de Johny Depp), hasta Blake Liveley quien no asistió este año. Y si viste por ahí en la alfombra roja a Jared Leto disfrazado de un gato, era en honor a Choupette, la icónica gata de Karl, quien ahora vive con la antigua ama de llaves del diseñador, quien cuida de ella como reina, tal cual lo estipuló el en su testamento.

Para mí, uno de los temas más increíbles, Karl Lagerfeld sin duda fue uno de los diseñadores más talentosos que han existido y cuyo legado ha quedado por siempre más allá de las marcas que creó y en que participó, su mera imagen es ya un ícono que se reconoce hasta para los que no saben de moda. Su moda nació en las pasarelas pero llegó a cada esquina de la calles, su herencia la vemos en las perlas, en los moños, en las flores, cadenas y telas de tweed de todo aquel diseñador o fabricante de moda. No existe una colección en donde no haya aunque sea una mínima influencia de él. Un gran artista, un gran genio. Karl vivirá por siempre entre costuras.

POR BRENDA JAET

MAAZ