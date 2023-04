Horóscopos de Luna Llena en primavera, así afectará a los signos el 6 de abril

La semana del 3 al 7 de abril hay cambios en el panorama astronómico, pues Mercurio entra en Tauro para quedarse hasta el 11 de junio, ¿qué quiere decir? Que nos encontramos en un momento donde debemos pensar y hablar sobre temas de valor y dinero; también para ser muy sinceros y aclarar dónde estamos parados en este momento, pues eso nos ayudará a definir nuestros próximos pasos y a saber hacia donde debemos dirigirnos para concretar nuestros sueños.

Debemos recordar que este 2023 es un año donde todos los signos del zodiaco podrán ver concretados los sueños y planes por los que han trabajado en los últimos años gracias a Plutón que entra en Acuario y durante 10 semanas tendrán un gran influjo sobre las decisiones que tomamos y todo lo que hagamos hasta el 2043.

Al transito de Putlón será muy importante en los próximos meses y años. Foto: Pixabay

Plutón es el planeta más lento del sistema solar y su tránsito es muy largo, por lo que su tránsito en Acuario nos da pauta a cambios en la vida personal, ya que nos invita a conectarnos con nosotros mismos para impulsar cambios, es así que la rebeldía aflora para no dejarnos y poner un pie delante de un cambio necesario para abatir injusticias; de acuerdo con la astróloga española se trata de un cambio de piel.

Horóscopos de Luna Llena de primavera, así afecta a los signos HOY 3 de abril

Los horóscopos del mes de abril traen buenas noticias para los signos del zodiaco, la astróloga española, Esperanza Gracia nos explica que esta semana el color violeta es el que nos dará suerte, pues representa el equilibrio del color azul y la pasión del rojo, es un color que los coloca entre la realidad y el misterio, por lo que si vistes esta semana con ese color tendrás mejor suerte, además se relaciona con el color de la liturgia de Semana Santa.

Tauro, Virgo y Capricornio tendrán unos días de suerte con una mente muy brillante y ágil lo que les facilitará nuevos empleos, entrevistas y hay que aprovecharlo al máximo. La Luna Llena de Libra el 6 de marzo traerá armonía a los signos del zodiaco, por lo que hay que aprovechar su energía y estabilidad que nos brinda. Su energía equilibra el entorno y armoniza nuestra vida para que disfrutemos de estos días de SemanasSanta.

Piscis

Saturno en tu signo puede ponerte a prueba, pero su energía también es un poderoso impulso para que te esfuerces sin tregua y no se te escape lo que quieres. La Luna Llena te regenera y te ofrece un momento fabuloso para renovar energías y llenarte de ánimo.

Acuario

Te encantará romper reglas y alejarte de todo lo que suene a conservador y conformista, y vas a resultar absolutamente irresistible. Si algo no ha salido como esperabas, pasa página. No te quedes en lo que no pudiste conseguir y piensa en lo que tienes.

Capricornio

Con la exitosa energía que te transmite la primera #LunaLlena de la primavera, las circunstancias te van a ser muy propicias y puedes tener un triunfo importante que colme tus aspiraciones. Son días felices en los que todo discurrirá con facilidad.

Sagitario

La energía astral es muy favorable para ti y esta #SemanaSanta vas a tener la suerte a tu favor. Aprovecha las oportunidades y no permitas que nada del pasado enturbie tu momento de felicidad. El 9 es tu día mágico y la Luna puede concederte un deseo. Pídeselo.

Escorpio

La Luna Llena te anima a mirar hacia tu interior para que tomes conciencia de tu fortaleza y nada te aparte del camino que te has fijado. Los días 7 y 8 contarás con la protección de la Luna en tu signo y tu intuición estará muy potenciada. Sigue tus corazonadas.

Libra

Has podido sufrir alguna decepción, pero la primera #LunaLlena de la primavera en tu signo despliega todo tu poderío para que no te rindas y te lances a por lo que quieres. Buen momento para revisar algunas actitudes que no te han favorecido y rectificar.

Se acerca la Luna Rosa que traerá buenas noticias a los signos del zodiaco. Foto: Pixabay

Virgo

Algo relacionado con el trabajo y el dinero te puede tener preocupado, pero la Luna Llena viene con cambios positivos que mejorarán tu vida. Hoy y mañana la #Luna en tu signo te regala unos días mágicos, ayudándote a superar cualquier dificultad.

Leo

Si algo que deseas intensamente se te ha escapado o no sigue el rumbo que esperabas, no te desanimes porque #Júpiter muy bien aspectado te va a traer nuevas oportunidades. Aprovecha la #SemanaSanta para desconectar de agobios y recuperar tu optimismo.

Cáncer

Con el planeta Marte en tu signo, vas a estar eufórico, entusiasmado y lleno de energía. Tendrás un don especial para conseguir que los demás hagan lo que tú quieres… Aprovecha esta Semana Santa para mimarte y darte algún capricho.

Géminis

Algo te puede estar agobiando, pero vas a manejar tus asuntos con soltura y sabrás adaptarte a las circunstancias para huir de cualquier situación comprometida. La #LunaLlena te puede devolver la sonrisa en el amor con la solución de algo que te inquieta.

Tauro

El ingreso de Mercurio en tu signo hoy va a hacer que destaques por tu inteligencia y buenas ideas, y es el momento de tomar decisiones acertadas, llegar a acuerdos, activar tu vida profesional… Esta Semana Santa puedes ver cumplido algún deseo que anhelas.

Aries

Muchas felicidades. Con el Sol y Júpiter en tu signo, esta #SemanaSanta la suerte será tu compañera de viaje y brillarás con luz propia. Afrontarás lo que venga con ímpetu y optimismo. Arriesga y apunta alto porque vas a ganar, Aries.

