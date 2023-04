Nuevo escándalo real: ella es Alejandra, la supuesta hija secreta del rey emérito Juan Carlos I

La familia real española y en particular el rey emérito Juan Carlos I se encuentran en la mira por un nuevo libro en el que saldrán a la luz algunos de los secretos más impactantes de las últimas décadas y aunque aún faltan días para que la publicación salga a la venta, algunos detalles ya acapararon la atención mundial. Uno de los que más revuelo causó es que el padre de Felipe VI tuvo una hija de una relación extramarital con una mujer "ligeramente mayor que él" y ahora su nombre se ha dado a conocer, así como algunos de los detalles de su vida privada.

Este jueves El Confidencial compartió un adelanto de lo que los periodistas José María Olmo y David Fernández escribieron para "King Corp. El imperio nunca contado de Juan Carlos I", en donde además de la fortuna que forjó el monarca, también se revela uno de los secretos que por años negó y es que es padre de una cuarta hija no reconocida. Según lo contado por el medio, el nombre de esta familiar es Alejandra y nació cuando el esposo de la reina Sofía tenía más de 70 años, es decir, fue la menor de todos sus hijos.

Infanta Elena, nacida el 20 de diciembre de 1963

Infanta Cristina, del 13 de junio de 1965

Rey Felipe VI, del 30 de enero de 1968

del 30 de enero de 1968 Alejandra, sin títulos reales habría nacido a finales de 1970 o a principios de 1980

Sería la hija menor del rey emérito. (Foto: EFE)

¿Qué se sabe de Alejandra, la supuesta hija no reconocida del rey?

De acuerdo con los periodistas que revelaron este hecho insólito, en una de las relaciones extramatrimoniales que el monarca tuvo nació Alejandra, de quien no se conoce la fecha exacta de nacimiento, pero de la que se cree puedo haber nacido a finales de los setenta o principios de los ochenta y que "nunca ha reclamado ningún tipo de derecho sucesorio"; mientras tanto, su hermano, el actual rey Felipe VI y esposo de la reina consorte Letizia, llegó al trono desde el 2014 tras la abdicación de su padre.

"Creció ignorando quién era realmente su padre y, cuando por fin lo averiguó, optó por seguir actuando como si la noticia nunca hubiera llegado a sus oídos", escribieron los periodistas detrás de este descubrimiento en El Confidencial.

Aunque Alejandra siempre se ha mantenido en el anonimato y sin intenciones de tomar un rol dentro de la familia real española, actualmente se sabe que está casada y que fruto de este amor nació un hijo; sin embargo, datos más certeros sobre su identidad permanecen protegidos a excepción de que se dedica a la moda, que "es alta, delgada y guapa" o que su imagen ha aparecido en varias marcas de roja y joyas. Pese a ello, los autores del libro también difundieron que la madre de esta supuesta hija secreta pertenecía a aristocracia, por lo que entre las preocupaciones de Juan Carlos I también se encontraba que ella y su único hijo varón (Felipe VI) pudieran conocerse y enamorarse "sin saber que eran familia".

El libro saldrá a la venta el 8 de mayo. (Foto: Amazon)

Cabe destacar que desde el Palacio de la Zarzuela el nombre de Alejandra es bien conocido e incluso la relación padre e hija se dio con el paso de los años; sin embargo, sólo bajo un "discreto acercamiento" y con un trato diferente al que Juan Carlos I le daba a las infantas Elena y Cristina, además de Felipe, entonces príncipe de Asturias. De lo poco que se sabe de este vínculo paternal es que aunque nunca se abrió la posibilidad a darle un reconocimiento oficial como su hija, le daba "otras muestras de generosidad" hasta el punto de hablar de ella con sus conocidos, dando a entender que era un padre orgulloso.

Las pruebas que confirman la existencia de Alejandra son más cercanas de lo que muchos piensan y hay al menos tres implicados:

Una examante de Juan Carlos I, a quien el rey emérito confesó que tenía una cuarta hija

de Juan Carlos I, a quien el rey emérito confesó que tenía una cuarta hija Un empresario y amigo cercano del esposo de la reina Sofía, que incluso ha sido testigo de la relación que existe entre él y Alejandra

del esposo de la reina Sofía, que incluso ha sido testigo de la relación que existe entre él y Alejandra Un exnovio de Alejandra

Según se sabe, la élite española guardó el secreto por el bienestar de los entonces reyes de España. (Foto: AFP)

¿Una vida llena de lujos?, así habría sido la vida de Alejandra

Tal y como se señaló al principio, el libro no sólo se centra en este nuevo escándalo real, sino que es una consecuencia del tema central y que se relaciona con su fortuna de la que no sólo era necesario para lo que exige la vida royal, además de sus tres hijos sí reconocidos, sino también a esta cuarta hija e incluso a algunas de sus amantes. Sobre ello, los periodistas alertaron que para estos últimos casos no podía dejar rastro alguno.

"Una vida B le exigía una caja B. Ayudar financieramente a una hija no reconocida implicaba disponer continuamente de fondos en efectivo que pudieran circular por España sin dejar rastro en apuntes contables. La detección de alguna de esas transferencias habría puesto al descubierto automáticamente su relación con Alejandra. Algo parecido ocurría con sus amantes secretas, a las que también agasajaba con regalos y dinero", explican.

Pero estos supuestos lujos y fortuna por parte de la familia real española no habrían sido las únicas comodidades de la ahora tía de la princesa Leonor, sino que además de los vínculos con la realeza, pertenecía a una "familia de aristócratas bien conectada con el poder y nunca sufrió estrecheces económicas", por lo que los privilegios también se hicieron presentes. Por su parte, su madre tenía un perfil bastante activo y público del que se sabe que asistía a actos promocionales y eventos de moda, salía en revistas y además fue la musa de un reconocido diseñador de alta costura, advierten.

