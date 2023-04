VIDEO | José María Napoleón se tatuó por capricho de su hija, esto fue lo que se puso

José María Napoleón es uno de los artistas más reconocidos que le dio y sigue dando muchas satisfacciones al público de México con la potencia de su voz e impacto de sus letras. Al rededor de éste personaje, quien saltó a la fama tras participar y ganar en el Festival Internacional de la OTI en 1976, existen diversas anécdotas, como la que reveló hace poco, donde tuvo que atender el capricho de una de sus hijas.

En entrevista con la periodista Cora González el originario de Aguascalientes de 74 años reveló que durante una visita a su hija, quien radica en Canadá, le tendió una "trampa"; con engaños se lo llevó hasta un estudio de tatuajes. Aunque él se resistió a entrar al establecimiento al final cedió por capricho de su retoño.

"Mi hija me metió a ese lugar y entré. No me quedó más remedio que entrar y dije 'está bien, voy a entrar'. Acuéstate aquí, 'no, no me voy a acostar'. Me acostaron ahí mi Susan (María Susana Alba Mora, su segunda esposa) y nuestras hijas", explicó José María Napoleón con una sonrisa enorme para después mostrar el diseño que le plasmaron en la piel.

¿Qué se tatuó José María Napoleón?

José María Napoleón reveló que tras muchos ruegos cedió a la petición de una de sus hijas: hacerse un tatuaje. No obstante, a pesar de que ya le habían elegido un dibujo, él puso como condición dejarse a cambio de elegir lo que quisiera ponerse y el lugar; así fue. El pecho fue la zona que señaló para que la aguja y tinta hicieran su trabajo.

Lo que el "El Poeta de la Canción" se plasmó para siempre fue el nombre de la canción "vive", que compuso y tiempo después le valiera el reconocimiento en el Festival Internacional de la OTI en 1976. La palabra está acompañada por un sencillo, pero significativo dibujo: una pequeña ratita.

La razón de dibujarse al roedor es porque así le dice a su esposa "ratita" y esto se remonta a la época de su infancia, pues cuando algo se perdía en su casa, siempre la culpaban. Esto se lo platicó en alguna ocasión su suegro y desde entonces continuó llamándola de esa forma de cariño. Aunque confesó que no le dolió nada cuando lo tatuaron, sí se le hinchó un poco la piel, pero "es algo que llevo con un montón de gusto".

Tatuaje de José María Napoleón (Foto: captura de pantalla)

