José María Napoleón anuncia su retiro de los escenarios tras 50 años de trayectoria

José María Napoleón es uno de los cantantes más destacados en la industria y ha marcado generaciones con sus melodías, sin embargo, confirmó su despedida de los escenarios en medio de un emotivo encuentro con los medios de comunicación en el que recordó el inicio de su carrera y las estrellas que han dado voz a sus letras.

El cantante, de 73 años, realizó una conferencia de prensa en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México, primer recinto que será testigo de su despedida con un concierto el próximo 10 de agosto para después viajar a Monterrey, Guadalajara y otros países en América.

En entrevista para “Ventaneando”, Napoleón indicio que continuará trabajando realizando pequeñas presentaciones en su natal Aguascalientes y componiendo canciones, de las que ya tiene preparadas algunas para Alejandro Fernández y con las que el público recordará cuando éste unía su voz a la de su padre, “El Charro de Huentitán”.

“Me duele, lo sufro, a solas me duele muchísimo, pero quiero retirarme pudiendo hacerlo y no esperar a no poder para retirarme. Quiero hacerlo bien, con mi mediana voz, la que Dios me hizo favor de prestarme (…) A veces queremos permanecer no pudiendo hacerlo ya, tiene que haber un momento para todo en la vida, por eso nacemos y morimos”, dijo.

La pasión de José María Napoleón por la música surgió gracias a su madre, quien le enseñó a cantar. A los 9 años aprende a tocar la guitarra gracias a su tía y en 1971 llega su primer oportunidad al lanzar su disco “El Grillo” con el que tiene su primer contacto con el público.

Aunque la oportunidad que impulsó su carrera fue en el Festival OTI, donde participó en múltiples ocasiones ganándose el cariño del público con su talento y simpatía tanto fuera como sobre los escenarios. “Hombre” fue la canción que lo llevó al triunfo en el importante evento de música.

Famoso por canciones como “Vive”, “Ella se llamaba Martha” y “Pajarito”, el cantante agradeció a José José y señaló que a él le debe su carrera como compositor ya que fue el primero en tomar una de sus melodías: “Verlo cantar fue maravilloso. Se encargó de que después otros artistas me hicieran favor de grabar otras canciones”.

Artistas como Carlos Rivera, María José, Pepe Aguilar y su padre, el también cantante Antonio Aguilar, Vicente Fernández y José José son algunos de los que han hecho suyas sus composiciones.

