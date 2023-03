Rafa Polinesio se separa de "Los Polinesios" y así estallaron los memes

Muchos canales de YouTube han enfrentado diversos cambios de imagen e incluso de giro, pasando de estar enfocados a la realización de sketches a críticas más profundas. Sin embargo, la mayoría de los creadores de contenido que alcanzaron el punto máximo de éxito decidieron seguir alimentando sus cuentas con contenidos que ya sabían que les funcionaban, no solo por lo que se abordaba, sino por la esencia, misma que transmiten los propios participantes, tal y como sucede con el caso de "Los Polinesios".

"Plática Polinesia" es un proyecto que comenzaron Lesslie, Karen y Rafa, unos hermanos que además de compartir una conexión muy especial, hacen un equipo perfecto al momento de crear cercanía con su público, el cual esta tarde recibió una noticia devastadora, la cual desde hacía unas cuantas semanas ya se rumoraba en redes sociales.

Pues, a pesar de que "Los Polinesios" llevan juntos muchos años, como es natural en los proyectos que involucran a varios participantes, suelen surgir intereses individuales que los hacen probar suerte con otros proyectos, tal y como ocurre con Rafa Polinesio, quien aprovechó un viaje que él y su familia realizaron para darles una noticia: su periodo a lado de "Los Polinesios" ha terminado.

Aunque se desconoce si la decisión es definitiva, algo que es seguro es el hecho de que sus hermanas no pudieron contener el llanto, con el cual dejaron en claro que esto no se trataba de una broma y que realmente se despedirían de su hermano, no solo del canal de YouTube, sino de su vida diaria.

Pues, parte del nuevo proyecto de Rafa Polinesio consiste justamente en irse a explorar la selva solo, aunque él esperaría que su novia también lo acompañara en esta travesía en la que Lesslie Polinesia y Karen Polinesia ya no seguirán a lado de su entrañable compañero.

“Es un proyecto que implica mover un poco lo que implica Plática Polinesia hacia otro lugar [...]. Y para moverlo quiero ir primero a explorar y no llevarme nada. Me gustaría también empezar desde cero para saber todo lo que soy capaz de hacer. Me voy a ir, me voy a ir a vivir en medio de la selva. Voy a intentar hacer una vida ahí”, expresó Rafa Polinesio a su familia.

Sin embargo, hay que dejar en claro que Rafa Polinesio también extendió la invitación de visitar la selva a su familia, la cual aparentemente no lo acompañará en la que pinta para ser su primera gran aventura en solitario, misma que ha sido ampliamente criticada por sus seguidores, quienes no dudaron en hacer memes de la noticia.

Así, mientras algunos usuarios se enfocaron en resaltar su sorpresa al saber que Rafa Polinesio tenía novia, otros decidieron limitarse a expresar lo tristes que se sentían ante su repentina salida de "Plática Polinesia", proyecto que escaló de YouTube a un grupo musical y posteriormente a una serie de Disney Plus.

