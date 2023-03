Sugey Ábrego: entre bikinis y transparencias, éstas son las 6 fotos más arriesgadas con las que promociona su OnlyFans

Aunque se han hablado de muchas personalidades que son todo un éxito en el mundo del OnlyFans, como Issa Vegas, Yanet García o hasta Karely Ruiz, existe una que es considerada la reina por su belleza y espectacular figura: Sugey Ábrego, la conductora de televisión que saltó a la fama gracias a su participación en las telenovelas "Clase 406" y "Las vías del amor".

La también modelo cerró el año pasado de una forma extraordinaria ya que dejó un buen sabor de boca en el concurso "Las Estrellas bailan en Hoy", producción de la televisora de San Ángel. Sin embargo, desde que superó un fuerte cuadro de depresión, producto en gran medida de su divorcio con el empresario Enrique Durán se integró al mundo de la popular página azul.

Como el resto de las famosas, debe hacerse de una publicidad indirecta a través de sus redes sociales siendo Instagram donde deja plasmadas las mejores fotografías que invitan a sus seguidores a formar parte de sus suscriptores. Aquellos interesados en ver su contenido exclusivo tendrán que desembolsar un total de 14.99 dólares mensuales, unos 271 pesos mexicanos al tipo de cambio actual.

Pero como Sugey Ábrego no se limita a nada y le mete empeño a todos sus planes, tiene una página web personal VIP cuyo costo anual es de 14.99 dólares, el semestral de 59.99 dólares (mil 85 pesos), mientras que el anual es de 104.99 dólares (mil 899 pesos). Sin duda es algo que ha resultado bastante atractivo para sus seguidores, pues recibe mucho apoyo en todas y cada una de sus publicaciones en las plataformas virtuales.

Sugey Ábrego adora la lencería atrevida (Foto: IG @e_sidebruno)

Las fotos más arriesgadas de Sugey Ábrego

Aunque muchos no lo recuerdan, Sugey Ábrego participó en algunos capítulos de "Mujer, casos de la vida real", conducido por Silvia Pinal, por allá del año 2003. En cuanto a los programas de concursos se integró a "Muévete", "Se Vale" y "D Poca", cuyo desempeño llamó la atención de los productores de "Matutino Express" para integrarla como la chica del clima.

Ahora, adaptándose a la modernidad, la originaria de Tuxpan, Veracruz, sigue siendo una de las favoritas gracias a las arriesgadas fotografías que publica en Internet, de las que destacan sus bikinis y atuendos con transparencias que no dejan nada a la imaginación. La primera imagen es un conjunto de cadenas que cubre la parte frontal mientras que la parte de abajo se conforma de tiras elásticas negras.

Sugey Ábrego en una de las imágenes más sugerentes (Foto: IG @e_sidebruno)

En la segunda imagen utilizó un bikini bastante coqueto rosa con detalles en colores pastel, aunque lo usó en la playa también se recomienda para la alberca, donde quien lo use no pasará nada desapercibida. En la tercera aparece enfundada en un vestido negro elegante con transparencias. Aunque no utilizó lencería, sí se cubrió lo estrictamente necesario con una cinta del mismo tono.

Sugey Ábrego adora escapar a la playa (Foto: IG @sugeyabregotv))

Sugey Ábrego es amante del mar y cada que puede se escapa para gozar de las maravillas de éste escenario natural que tantos corazones rotos compone. Siempre que visita su inmensidad lo hace de la mejor manera, como el siguiente bikini de color negro con flores estampadas. De igual manera adora las transparencias, que mucho le sirven para sus páginas exclusivas, como el caso su blusa con la que presumió su lencería rosa.

Sugey Ábrego saltó a la fama gracias a varias telenovelas (Foto: IG @gmphotocabo | @sugeyabregotv)

La última instantánea de la jarocha llamó la atención porque sólo usó una blusa de red blanca. Se limitó a escribir "La reina del VIP", mote con el que se hace llamar. Y sí, provocó todo un revuelo entre su millón de seguidores a quienes les robó el corazón de inmediato.

Sugey Ábrego sólo utilizó una blusa calada (Foto: IG @e_sidebruno)

