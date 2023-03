VIDEO | Cuauhtémoc Blanco rompe el silencio tras el divorcio de Galilea Montijo y le manda este mensaje

El pasado 10 de marzo de este año la conductora Galilea Montijo anunció, entre lágrimas, su divorcio con Fernando Reina en un hecho que dejó a todos los espectadores con la boca abierta, pues fue la tercera separación sentimental dentro del programa Hoy; las otras dos corresponden a Andrea Legarreta y Tania Rincón.

Al ser una noticia relevante, en el medio artístico, la prensa rosa se dio a la tarea de pedir la opinión de varias figuras reconocidas destacando la del gobernador del estado de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, con quien sostuvo una relación sentimental a principios del milenio, misma que dio mucho de qué hablar en aquel entonces.

Interceptado por varios medios de comunicación en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (IACM) el ex jugador del América fue cuestionado sobre la ruptura amorosa de Galilea Montijo. Con tal de no meterse en problemas y evitar que tergiversen sus declaraciones, dio una negativa tajante y se reservó sus comentarios.

¿Qué mensaje le envió Cuauhtémoc Blanco a Galilea Montejo?

Tras mencionar que se siente agradecido por el recibimiento de las personas, quienes reconocen su amplia trayectoria en el futbol mexicano y política, Cuauhtémoc Blanco evitó tocar el tema de Galilea Montijo y deseó buena suerte a todos:

"No, yo no puedo. Ya te dije que ya no me meto en esas cosas. Nunca me he metido. El otro día que me vieron también por aquí, no me gusta opinar de ellos. Simplemente les deseo que les vaya muy bien, les deseo mucha suerte a todas. No, a mi no me gusta hablar. Yo no tengo ningún problema, lo que pasa es que si hablo luego se especula, entonces no me gusta hablar", dijo Cuauhtémoc Blanco.

De igual manera recordó que le preguntaron por otra famosa en otra ocasión y, aunque tiene una buena relación con ella, prefirió no meterse en temas que no le corresponden por educación:

"El otro día me preguntaron por Maite Perroni, que me llevo bien con ella, pero no me meto, siempre he respetado. A todo mundo le tengo respeto, ustedes saben que nunca me ha gustado hablar de las personas que he andado con ellas, ni de las mamás de mis hijos. Simplemente hay que ser caballerosos y respetuosos".

