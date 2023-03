ChatGPT crea un himno para la TAPO, el resultado se vuelve viral en redes sociales

En los últimos días se ha popularizado el ChatGPT, pues como modelo de lenguaje puede hacer cosas que parecen increíbles para muchas personas. El periodista tecnológico Carlos Tomasini se volvió tendencia luego de dar muestra de la “creatividad” de esta inteligencia artificial al pedirle que elaborara un himno para la Terminal de Autobuses de Pasajeros de Oriente, ubicada en la CDMX.

Chat GPT, definido por sí mismo, es “un modelo de lenguaje desarrollado por OpenAI. Un programa de computadora diseñado para procesar y generar lenguaje natural, lo que me permite conversar contigo y responder a tus preguntas. No tengo una forma física ni una conciencia o personalidad propia, soy simplemente un software que utiliza algoritmos de inteligencia artificial para generar respuestas en base al análisis del contexto y del conocimiento que he adquirido a partir del procesamiento de grandes cantidades de datos y textos en múltiples idiomas”.

¿Cómo quedó el himno a la Tapo?

Tomasini publicó en su cuenta de Twitter: “Le pedía ChatGPT que le hiciera un himno a la TAPO y quedó chingón”. Luego de eso su publicación se volvió viral y alcanzó hasta 50 mil impresiones. Entre la letra de se lee lo siguiente:

“Central de autobuses, ¡oh gran TAPO! De donde parten rutas hacia el sur, hacia Puebla, Veracruz y más allá. Aquí la gente llega y parte, con sueños y esperanzas en el corazón. Con prisa y alegría en su mente, sabedores de que en TAPO encontrarán lo que buscan. ¡TAPO, TAPO! Donde se encuentra la diversidad, de colores, sabores y culturas. Donde todos tienen un lugar, y la alegría se siente en el aire”

¿Cómo funcionan estas nuevas herramientas con IA?

Las IAs son sistemas informáticos diseñados para realizar tareas que normalmente requieren inteligencia humana, como el reconocimiento de patrones, el aprendizaje automático, la toma de decisiones, el procesamiento de lenguaje natural, entre otros. Están diseñados para imitar a las personas y, en algunos casos, superarlas en términos de velocidad y capacidad de procesamiento.

Recientemente, el Heraldo Digital conversó con Arturo Monlui, productor de contenidos de innovación tecnológica, quien aseguró que a las nuevas IAs se les instruye a través de algo que se llama DataSet, que son bancos de datos a los que acceden y con redes neuronales pueden generar imágenes o responden con frases como si fuera un lenguaje natural.

