Tunden en redes a Ari Telch y a Verónica del Castillo por su "mal gusto" al despedirse de Rebecca Jones

La madrugada de este miércoles se dio a conocer el sensible fallecimiento de Rebecca Jones, a la edad de 65 años, tras haber tenido varios problemas de salud en los últimos meses. Como es natural amigos y colegas del mundo del espectáculo se manifestaron para mandarle sus condolencias a sus familiares; sin embargo, hubo dos personalidades que lo hicieron de una forma distinta a la esperada y terminaron abucheados por los internautas por su despedida de "mal gusto".

Se trata de Ari Telch y Verónica del Castillo. El primero colocó una fotografía donde aparece con la histrión en lo que parecer ser la escena de la telenovela "Imperio de Cristal" donde realizaron algunos encuentros apasionados. En la imagen se les puede ver justo de esa manera; el actor expuso su pelo en pecho, pues tenía la camisa desabrochada. "Difícil procesar tu partida. Querida amiga, actriz, cómplice. Te quiero siempre. Rebecca Anne Jones", escribió.

"Que mal en publicar esta imagen. Hubiera cortado la foto es una grosería para su hijo", "Patanazo. Pudiste escoger una foto bonita, no necesariamente donde salieras tú", "Cientos de imágenes de la difunta y escoges la más inapropiada", "Tantito respeto por la difunta , que necesidad tenemos de ver tus pelos", fueron algunos de los comentarios que le mandaron.

Por su parte Verónica del Castillo emitió un largo desplegado donde lamentó la partida de su amiga. No obstante, para los fans de Rebecca Jones dio a conocer demasiadas cosas que sólo le competían a la familia de la actriz, además de que parece haber hecho un comercial de los servicios de salud que ofrece.

"Amiga linda, desde diciembre 2022 me pediste ayuda en 3 ocasiones para desintoxicarte de las 60 quimios que recibiste en 5 años. Ya teníamos listo tu plan de rescate con médico en tu casa y nunca se pudo dar porque no te dejaron salir del hospital. Me duele mucho despertar con esta noticia de tu partida por cáncer de ovario 3B", escribió la hermana de Kate del Castillo.

Es menester recordar que la ex pareja de Alejandro Camacho fue diagnosticada con cáncer de ovario en el año 2018, mientras se encontraba en una gira. Aunque superó la enfermedad corrió el rumor de que ésta volvió.

"Que tu alma reciba con júbilo y paz esta liberación corporal. Me quedé con impotencia porque no se lograron estos encuentros para apoyarte con oxígeno líquido intravenoso que me pediste. Te adoro y nunca olvidare el Reiki que te di hace años donde tuve el privilegio de penetrar tu noble alma. Que nuestra querida Edith González que murió por la misma causa (diferente etapa) y tus seres queridos te reciban. ?? Gracias x recordarnos vivir al máximo el HOY", afirmó Verónica del Castillo en su comunicado.

"¿Es necesario tanta información? Definitivamente tú no eras su amiga, vergüenza te debería de dar brindar tanta información que nadie te pidió. Hay otras maneras de hacer un comercial sobre "tu yo salvador", "Porqué das tanta información sobre su enfermedad? Ni sus allegados han dado tanto detalle...", "Que forma tan vulgar, pésima y más de dar publicidad a tu negocio. Es una noticia de tristeza, pero bueno mejor te hubieras quedado callada", fueron algunos de los reclamos que recibió.

