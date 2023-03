La polémica decisión de Camilla para su coronación que involucra a la princesa Diana

Tras la muerte de la monarca Isabel II en septiembre de 2022, su hijo mayor y heredero al trono continúa haciendo cambios en la familia real y entre ellos algunos que involucran a Camilla Parker, quien será coronada junto a él en la Abadía de Westminster y ante esto ella habría tomado una decisión que generó gran polémica en Reino Unido debido a que involucra a la princesa Diana, quien reveló la infidelidad de su esposo con la ahora reina consorte.

El próximo 6 de mayo se realizará la primera ceremonia de coronación en Reino Unido luego de casi 70 años, algo que intensificó la controversia que rodea a la familia real británica debido a los cambios que ha realizado el rey Carlos III y con los que busca “relajar el papel del monarca en la actualidad y mirará hacia el futuro”, informó Palacio de Buckingham a través de un comunicado en octubre pasado.

Camilla Parker será coronada reina el 6 de mayo. Foto: AP

Camilla Parker Bowles se convertirá en la primera mujer divorciada que sea coronada y esto sucederá el mismo día y lugar que la ceremonia del rey Carlos III, aunque más sencilla para evitar opacarlo. Esta es una de las tantas modificaciones a la tradición, pues Felipe de Edimburgo fue coronado príncipe consorte con un evento separado en el que se arrodilló ante su esposa, la reina Isabel II.

Los recientes cambios en las tradiciones incrementaron el rechazo al nuevo reinado por gran parte de la población en Reino Unido, algo de lo que se recuperaba de a poco la monarquía tras la polémica con la princesa de Gales y, más tarde, con Meghan Markle y su matrimonio con el príncipe Harry. Ahora Camilla Parker ensombrecería la coronación con una importante decisión.

¿Homenaje a Lady Di?

En medio de los preparativos para la coronación se reveló que la reina consorte habría recurrido al modista británico Bruce Oldfield para que fuera él quien confeccionara su atuendo, algo que causó gran escándalo dado la historia que tiene el diseñador con la familia real y, sobre todo, con la princesa Diana.

“Le di a Diana su glamour y a Camilla su confianza”, dijo en una entrevista para Daily Mail quien fuera el diseñador favorito de Lady Di y su amigo por casi 10 años, pero a su muerte en un trágico accidente automovilístico se volvió cercano con Camilla Parker y ahora crea algunos de sus looks para importantes eventos.

Modista británico Bruce Oldfield junto a Lady Di. Foto: IG @bruceoldfield

Esta vez, una fuente reveló a The Sun que la reina consorte habría elegido a Bruce Oldfield para crear el look que llevará en la coronación: “Tiene una amistad muy estrecha con él desde hace muchos años, por lo que en muchos sentidos es la elección natural y obvia. Confía en él porque recientemente cumplió con los vestidos para muchas ocasiones importantes para ella”.

Aunque hasta el momento esto no ha sido confirmado por Bruce Oldfield, admiradores de la princesa Diana no han tomado la noticia de la mejor manera y las críticas llovieron una vez más contra Camilla Parker, mientras que otros no descartaron que pudiera tratarse de un homenaje para Lady Di.

Vestido de la princesa Diana creado por Bruce Oldfield. Foto: IG @lady.diana._

