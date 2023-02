¡Le hacen fuchi al rey! Harry Styles y otros artistas que han rechazado cantar en la coronación de Carlos III

La coronación del rey Carlos III se realizará el próximo 6 de mayo con una ceremonia que combinará las tradiciones de la familia real y lo moderno, así lo informó el Palacio de Buckingham en octubre pasado. Ante esto, se ha intentado reunir a los artistas británicos más importantes como Harry Styles y Adele, pero ninguno de ellos ha aceptado la invitación para presentarse en el espectáculo que se prepara para celebrar en grande aquel día.

Tras la muerte de la reina Isabel II el 8 de septiembre de 2022, fue su hijo mayor quien asumió los deberes reales y en mayo se realizará la primera ceremonia de coronación luego de casi 70 años, ya que la monarca ascendió al trono en 1952 cuando tan sólo tenía 25 años debido a que su padre falleció. Además, ésta será una de las pocas que se ha llevado a cabo en sábado, pues la última fue en 1902 con la del rey Eduardo VII.

Spice Girls rechazan cantar en la coronación del rey Carlos III. Foto: IG @spicegirls

Este día también será coronada la reina consorte Camilla, aunque con una celebración más sencilla para evitar ensombrecer la del rey Carlos III. Además, se tiene contemplado un espectáculo musical de gran magnitud que se realizará el día siguiente de la coronación y para ello han intentado reunir a artistas británicos con gran popularidad a nivel internacional, aunque hasta el momento todos ellos se han negado incrementando los rumores de un rechazo al nuevo reinado.

Artistas rechazan al rey Carlos III

Los constantes desplantes del monarca en ascenso que dieron la vuelta al mundo, los escándalos que rodean a la familia real británica en su historia -con la vida y muerte de la princesa Diana- y en la actualidad con las declaraciones de Meghan Markle y el príncipe Harry, han provocado que la aceptación de algunos de sus miembros disminuya y la llegada al trono no sea bien vista por algunos ciudadanos británicos.

Algo que podría haber motivado la decisión de algunos artistas por aceptar presentarse en el concierto que es parte de la ceremonia de premiación, pues de acuerdo con el diario The Sun cantantes como Adele, Harry Styles, Ed Sheeran, las Spice Girls y Sir Elton John se han negado a deleitar con su voz al público.

Adele no cantará en la coronación de Carlos III. Foto: IG@adele

Pese a los rumores, los cantantes han señalado que la negativa está en su apretada agenda de trabajo. En el caso de Elton John se encuentra de gira por Europa y un día antes de la coronación tiene pendiente un concierto en Alemania; en cuanto a Harry Styles, el exintegrante de One Direction, indicó que estaría ocupado y que sus músicos estaban de vacaciones tras su “Love on Tour” y le era complicado reunirlos.

Respecto a la negativa de Adele y las Spice Girls no se tiene una explicación en específico, pero también rechazaron cantar en la ceremonia. Hasta el momento se ha confirmado la participación de Take That, sin Robbie Williams, Olly Murs, Kylie y Dannii Minogue, Lionel Richie y Andrew Lloyd Webber.

