Ella es Agnes la paramédico a quien le ruegan una respiración "boca a boca"

Un paramédico e influencer llamada Agnes se ha vuelto viral los últimos días por su belleza y confesar que varios sujetos le han rogado que haga respiración de boca a boca cuando los ha atendido. En su cuenta de TikTok (@agneezza) posee más de 90 mil seguidores, con quienes constantemente comparte fotos y clips haciendo playback y bailando.

Le llovieron halagos. Foto: @agneezza.

La joven técnico de emergencias médicas, de Los Ángeles, California, subió recientemente contenido con su uniforme de trabajo y mencionó que no le gusta para nada, pero a sus fans les pareció un atuendo muy bueno y llenaron la publicación original con 150 mil me gusta y cientos de comentarios.

Comparte sus mejores bikinis. Foto: @agneezza.

Le llovieron propuestas

Sus seguidores le dejaron comentarios como: "Podrías salvarme la vida", "Oh nooo creo que me estoy muriendo tienes que hacer boca a boca", los cuales al parecer a ella le causaron mucha gracia. Hubo otros que le recordaron lo guapa, pero por el momento no ha vuelto a subir nada en uniforme, se ha limitado dejar ver otros aspectos de su vida.

En su día a día en el trabajo suele ayudar a los paramédicos en las ambulancias a administrar tratamientos que salvan vidas. Agnes no suele compartir mucho de su empleo, más bien sube clips de todo tipo, también de sus resultados en el gym y en bikini.

También suele presumir sus atuendos: Foto: @agneezza.

Una maestra también se volvió viral

Una profesora de química de origen turco que fue grabada por uno de sus alumnos en plena clase y el video fue compartido en TikTok desde donde rompió internet. Una vez que el clip fue publicado el rostro de la docente se volvió viral y dio la vuelta al mundo en cuestión de horas. Se trata de Fidan Atalay.

SIGUE LEYENDO...

Jóvenes graban accidente en vivo al intentar hacer un video para TikTok

VIDEO: Una mujer viajó a Ecuador para conocer a su novio virtual y él la rechazó al verla