Fidan Atalay, la maestra de química que enamora TikTok con su belleza

En redes sociales este martes se volvió viral la imagen de una docente que atrajo la atención de millones de internautas y se robó el corazón de los usuarios debido a su sorprendente figura y su belleza. Se trata de una profesora de química de origen turco que fue grabada por uno de sus alumnos en plena clase y el vieo fue compartido en TikTok desde donde rompió internet.

Una vez que el clip fue publicado el rostro de la docente se volvió viral y dio al vuelta al mundo en cuestión de horas. Se trata de Fidan Atalay, una maestra de química que cautivó a millones en las redes no solo por su talento y belleza frente a clase, sino también por sus curvas, algo que no pasó desapercibido para nadie.

Fidan Atalay ha enamorado internet con su talento y belleza.

La bella docente rompió internet con su belleza

Fidan Atalay no solo atrajo la mirada de sus alumnos, quienes la dieron a conocer en TikTok, ya que también cautivó a millones alrededor del mundo una vez que su imagen se convirtió en tendencia. La maestra de origen turco que fue captada mientras impartía su clase de química como cada mañana ahora es viral.

La docente se volvió viral en Tiktok.

De acuerdo con las publicaciones que la docente ha realizado en su cuenta de Instagram, entre sus aficiones están la moda, los gatos, la naturaleza y, por supuesto, el ejercicio, ya que destina parte de su tiempo al acondicionamiento físico y disfruta de llevar una vida saludable.

Además de dar clases de química Fidan se desempeña como consultora educacional y economista. Con una trayectoria de 12 años como docente, tal parece que la maestra sigue y seguirá conquistando a miles de fanáticos con sus publicaciones: “Durante los últimos 12 años he renunciado a todo, incluso a los que amo. He trabajado día y noche. Sé que soy recompensada por mis alumnos”, declaró Fidan Atalay recientemente en una entrevista.

Para Fidan sus alumnos son su prioriad.

“Nunca he soñado con otra profesión aparte de esta, incluso ni siquiera un solo día”, agregó la docente. Una vez que se dio a conocer el video, el clip se convirtió en un éxito en internet en donde ya supera los 5 millones de reproducciones en TikTok.

“Toda mi vida solo trabajé en el sector de la educación, he estado estudiando desde que tengo memoria y hago mi trabajo y mi profesión con amor. Cuando llega el día, todos mis alumnos saben lo que hago para ser más útil a un estudiante, no a ti, sino a todos mis estudiantes que me conocen”, contó la maestra a la prensa turca.

