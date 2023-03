Ángela Aguilar: la estrella tiene algo que no es natural en su rostro, pero pocos lo saben

Ángela Aguilar, la llamada “Princesa del regional mexicano” no tiene problema en dar a conocer sus secretos de belleza y así lo demostró en sus redes sociales, ya que subió una historia a su Instagram oficial para mencionar a las personas encargadas de contribuir para siempre verse bien, pero también confesó que, aunque opta por un look sencillo sí hace uso de una tendencia para el rostro que no es natural.

La cantante reveló que usa extensiones en sus pestañas y hasta dio a conocer quién es la encargada de aplicarle dicho producto, con un video en su plataforma en donde etiquetó a los expertos modeló cómo quedó su mirada en la que se aprecia un notable volumen, también lució su diseño de uñas.

La joven de 19 años está constantemente marcando tendencia en la forma en la que se maquilla, ropa que utiliza o productos para cuidado de la piel, sus millones de seguidores desean lucir como la estrella de regional mexicano y están al pendiente de lo que comparte en Internet o de cómo sale al escenario.

Lleva extensiones de pestañas al natural. IG/angela_aguilar_

La empresa en la que Ángela Aguilar confía su rostro. IG/studio_karina.glamm

Ángela Aguilar retoma “Jaripeo sin Fronteras”

Ángela Aguilar estuvo varios días en España y después en Francia por lo que una de las primeras actividades que llevó a cabo en su llegada a México es retomar su rutina de belleza, pues cabe recordar que faltan pocos días para que se presente junto a su padre Pepe Aguilar y hermano Leonardo Aguilar en La Plaza de Toros México el próximo 4 de marzo.

“Jaripeo sin Fronteras es considerado uno de los shows más importantes dentro del regional mexicano, esta vez llegará a la Plaza de Toros México con una única fecha,

el próximo 4 de marzo. Se parte de la historia”, escribieron desde la cuenta del popular recinto.

La celebridad también recibió el galardón “Artista Femenina del Año – Regional Mexicano” en la pasada entrega de Premios Lo Nuestro, aunque no pudo asistir, agradeció a todas las personas que aportan a su carrera y que votaron para que destacara entre los nominados en la premiación de 2023.

A la par de “Jaripeo sin Fronteras”, la intérprete de “Ahí donde me ven” y “En realidad” también lleva a cabo espectáculos en solitario en donde canta los éxitos que la han consagrado como una de las mujeres que imponen en el regional mexicano, también se da el tiempo para los productos de su marca, tal es el caso de la línea de perfumes que recientemente sacó.

