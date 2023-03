La bailaora María Juncal celebra su Tablao Flamenco más experiencia gastronómica en México

La fusión del auténtico Tablao Flamenco y la gastronomía española está presente en Juncal Tablao Flamenco, una experiencia visual, artística y de sabores que la bailaora española María Juncal ha presentado durante un año en la Ciudad de México. Nacida en Las Palmas, María es una amante de su isla y enamorada de México, combinación que tiene presente en su espectáculo.

Por estas razones, María Juncal expresó su sentir en torno al flamenco que muestra al público mexicano y como éste le retribuye a un arte que tan buenas sensaciones da a los connacionales. De igual forma, la artista de la Gran Canaria abundó hacia nuevos proyectos que tiene para este 2023, incluyendo la edición de su primera novela.

El ritual del Tablao Flamenco en la Roma Norte

En entrevista para El Heraldo de México, María Juncal explicó en qué consiste Juncal Tablao Flamenco y cómo ha sido un semillero para talentos que el público mexicano ha podido disfrutar.

"Juncal Tablao Flamenco es una experiencia del rincón, del ritual del tablao, la comida y los sabores de España acompañando a los artistas que tenemos. Esto impregna un tablao flamenco, te sientes en el lugar idóneo para vivirlo, es potente. Cumplimos un año en abril y la idea surge de mí, lo plasmé y tenemos este espacio en la Roma Norte, varía la agenda de artistas de máximo nivel con el flamenco uniéndonos y también yo estoy en escena", describió.

Sumado a lo anterior, la variedad de artistas ha sido de relevancia para su labor.

"En el concepto de baile hemos tenido artistas como Iván Vargas, María Juncal, María Luévano, Antonio Rey, Karime Amaya, Paula Rodríguez y más. Para abril y el mes de aniversario y flamenco en primavera, tendremos a Antonio Canales, un ícono del mundo del flamenco, una referencia de valor incalculable. Buscamos artistas que nos pueden contar cosas en escena. Yo ahora estoy en cartelera también hasta el 1 de abril con Flamenco en primavera", dijo.

Para redondear la experiencia de Juncal Tablao Flamenco, María ha contado con chefs destacados que aportan su sabor al lugar.

"En cuanto a los chefs contamos ya con Linda Cherem y ahora el chef Sergio Méndez que entiende la comida española muy bien, además de Antonio Cortés que aportó a nuestra cocina. La gente agradece la experiencia, conocen tablaos en España y conocen el nuestro en México y se maravillan", contó.

Enamorada de México, sus sabores y colores

Oriunda de la Gran Canaria y viviendo en Madrid por la necesidad de estudiar y crecer en su labor en el flamenco, María Juncal ha encontrado en México muchos sabores, colores y sitios que la han impresionado.

"Mi pasión y amor ha dado resultados, es un sueño que quise tener en México y a la audiencia mexicana le encanta este arte del Tablao Flamenco. Me siento recompensada por México con su abrazo en escena, siempre bien recibida y he viajado por multitud de lugares de la república, eso me hizo regresar y estreché lazos", indicó sobre la relación con nuestro país.

Por ende, de nuestra nación ama: "México es un país lleno de belleza, tienen una forma de entender la vida y el arte y frecuentarlo que me hace sentir en casa, está lleno de color y alegría. Platillos me gustan la jicama con limón y sal y chile piquín, así como una sopa azteca por el sabor de la mezcla, tal como lo es también en el mole".

"Cuando estuve en Chichén Itzá y en Palenque me quedé impresionada por lo magnífico. Estuve en playas hermosas y cada sitio es distinto, vi crecer Puebla o Querétaro o San Miguel de Allende, el Festival Cervantino o San Luis Potosí", recordó.

María Juncal se presentará en un festival de flamenco en Querétaro

Alista su debut profesional como escritora

Con el gusto y pasión por escribir desde que era una niña, María Juncal alista su primera novela para este 2023.

"Espero que se alineen los astros, es mi ilusión, me tiene muy emocionada. Ya tiene título mi novela, pero aún no se puede decir. Los trazos de la novela nos llevan a sitios como México y España, se narra a través de la vida de 7 personajes principales, trata de la amistad de como puede llenar la vida el conocer a alguien y que realmente se consolide una amistad para confiar. Un personaje especial que será anónimo y descubre algo fascinante", reveló.

Para rematar, aclaró que "el flamenco no es protagonista de esta novela".

Su arte ha sido relacionado con la gastronomía española

EN VOZ DE MARÍA JUNCAL

"Escribo desde niña, pero de una manera no profesional y sí uso mis textos en mi espectáculo, pero he escrito mucho desde pequeña" - María Juncal

"De un tiempo a ahora fue una necesidad y pensé que sí quería contar una historia así que tomé bolígrafo y libreta para crear personajes porque me hizo sentir libre. Así comenzó la aventura de esta novela" - María Juncal

"Iré a España en verano con los Borrull, que es la familia de flamenco a la que pertenezco y estoy pensando el enfoque que le daré. Es un encargo que trata de mi gente, de mí y estoy trabajando y estaré con músicos en escena y algún actor" - María Juncal

SIGUE LEYENDO

María Juncal y el Juncal Tablao Flamenco, una experiencia en la Roma que combina la música, la danza y la comida

Con mucha gracia: La bailaora María Juncal abre Juncal Tablao Flamenco en CDMX