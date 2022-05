Con mucha gracia: La bailaora María Juncal abre Juncal Tablao Flamenco en CDMX

Su amor por los escenarios de nuestro país lleva muchos años. El lazo entre la bailaora María Juncal y las tradiciones ha trascendido fronteras, como ella platicó a Panorama: “Me ha dado muchos momentos inolvidables a nivel artístico desde la primera vez que vine. Hubo un tiempo que por cuestiones de trabajo estuve casi dos años sin regresar y no podía creerlo, echaba de menos. Artísticamente he tenido momentos bellísimos en México, el festival de Querétaro, Bellas Artes, el gusto que hay por el arte aquí es algo que siempre me hace volver”, y es una de las razones que la impulsó para comenzar con su proyecto en la capital.

Localizado en el corazón de la colonia Roma Norte, la canaria encontró un sitio ideal para establecer un centro dedicado al arte del flamenco. Uno de sus mayores anhelos se vio realizado al abrir las puertas de su primer centro de espectáculos, el cual después de mucha planeación, fue inaugurado el pasado abril.

“Hay personas que confían en mí, y cuando cuento este sueño su respuesta es apoyarlo para hacerlo realidad”, nos narró la artista. Ella ha estado al pendiente de cada detalle, y según recordó:

“Hace poco me decía mi padre, 'En la vida los golpes de suerte son definitorios, porque el esfuerzo y el trabajo están ahí pero los golpes de suerte son lo que definen la vida'. Falleció mi papá, y cuando vi esta oportunidad, pensé en él inmediatamente. Hay gente que me ama y confía en mí, sentí que era el momento”.

Juncal Tablao Flamenco ha creado mucha expectativa, sobre todo por las personalidades que podremos admirar en el escenario.

“Lo primero que vamos a ver es un espectáculo que se llama Caminante. Yo creo que somos caminantes, que muchas veces no sabemos a dónde vamos. A veces estamos enamorados, otras veces sufrimos por desamor; a veces nos sentimos plenos y otras vacíos. Para mí el caminante es el logro de la vida, levantarte y seguir intentando. En definitiva es lo que yo iba haciendo, y creo que todos lo hacemos, si elegimos el camino correcto, lo podemos ir intuyendo y la vida nos va guiando”, aseguró la española.

Nos contó que en cartelera veremos mucho talento. “El siguiente espectáculo que presento se llama Retratos, vamos a estar nutriéndonos constantemente de artistas. Van a venir guitarristas, cantautores, vamos a retomar la peña flamenca que tantos años hubo en México y luego se desintegró. Va a ser muy basta la propuesta, porque lo que buscamos es que sea un espacio para el reto profesional de mucha gente, va a tener una exigencia artística muy alta para poder presentar siempre lo mejor. En los tablaos es donde siempre se han formado los bailaores, donde te lanzas al ruedo a equivocarte y a desarrollar tu intuición. Quiero que Juncal sea un espacio para eso, que los nuevos talentos tengan la oportunidad que yo tuve en Madrid”.

Aunque Juncal Tablao Flamenco, no será solamente un escenario para el baile, también habrá degustación y los foodies podrán pasar una excelente tarde-noche a partir de las seis de la tarde.

“Puedes venir a tomarte una cañita y una rica tapa, tiene varios salones de barras y el espacio escénico. Tú decides si quieres entrar a ver el show o no, se cobra un cover si quieres ver el espectáculo. Tenemos una carta reducida durante la presentación por motivos de protocolo, es una carta para comer sin cubiertos. Antes y después del show puedes cenar sin ningún problema, la cocina cierra a las 12 de la noche. La experiencia puede ser integral, disfrutar de una exquisita cocina, vino o una sangría, en el tema de los cocteles tenemos un mixólogo trabajando especialmente para Juncal”, finalizó la bailaora.

DESTACADO

ZAPATEO

Considera que el festival Ibérica Contemporánea, en Querétaro, es uno de los mejores del mundo.

Juncal admira el talento que hay en México, como a Christina Aguirre o Mercedes Amaya.

SOBRE EL ESCENARIO

Juncal creó un espacio para los amantes del arte flamenco.

María Juncal nació en Las Palmas de Gran Canaria.

En la cartelera del tablao podrás encontrar talento mexicano y español.

Está ubicado en Álvaro Obregón 293, colonia Roma Norte, Cuauhtémoc.

La española se presentó en el Palacio de Bellas Artes en 2015.

Sigue la cartelera en su Instagram: @juncaltablaoflamenco.

Participó en el documental Flamenco de raíz (2011).

María va a retomar la peña flamenca que hubo por años en nuestro país.

Ha recorrido y mostrado su arte en diferentes partes del mundo.

POR BEGOÑA COSÍO

Fotos JDS Agencia

MAAZ