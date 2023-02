Meghan Markle y Harry mintieron en la entrevista con Oprah, ahora un juez pide que sean interrogados

Los escándalos que rodean a Harry y a Meghan Markle no dejan de dar de qué hablar, pues tras las revelaciones de su documental de Netflix y las confesiones del príncipe en su libro "Spare", de las que incluso se les ha acusado de "hacerse las víctimas", ahora la pareja se tendrá que enfrentar a un nuevo proceso legal en el que serán interrogados por las fuertes declaraciones que hicieron durante la entrevista con Oprah Winfrey. Y es que además de tocar temas de supuesto racismo por parte de la Familia Real Británica, también mencionaron a Samantha, la hermana de la actriz, y esto les costará muy caro.

De acuerdo con el Daily Mail, las cosas están a punto de cambiar para los duques de Sussex, pues se podrían enfrentar a una nueva batalla legal, esta vez no contra la prensa, sino con Samantha Markle quien los ha demandado y exige 75 mil libras, es decir, un millón 714 mil 878 pesos mexicanos según el tipo de cambio de este miércoles. ¿Por qué?, por los comentarios que hizo Meghan sobre su hermana y las repercusiones que éstos tuvieron en su vida privada.

Juez ordena que Harry y Meghan sean interrogados; esto se sabe

La exclusiva del medio antes citado detalla que a casi dos años del estreno de la polémica entrevista que los royas concedieron a Oprah Winfrey, un juez dictaminó que ahora la pareja deberá ser interrogada por los abogados de Samantha y los temas que se incluirían no sólo barca la relación de las medias hermanas, sino también otros temas sensibles que se abordaron en 2021 como es el caso de aclarar quién hizo los comentarios racistas sobre el primogénito de los duques o aclarar si fue la difunta Isabel II quien los hizo.

Hasta el momento se sabe que también piden que los encuentros sean por separado, de tal forma que tanto Harry como Meghan darían sus propias versiones por video y siguiendo el juramento de decir la verdad, pues a sus 56 se mantiene firme en señalar que las declaraciones en la controversial entrevista son "demostrablemente falsas".

El 8 de marzo de 2021 Harry y Meghan dieron su primera entrevista con fuertes revelaciones. (Foto: Especial)

Aunque se sabe que Meghan Markle intentó frenar este interrogatorio, un juez rechazó la solicitud y ahora se espera que antes de julio tanto ella como el príncipe Harry respondan a todo tipo de preguntas, incluso si resultan más reveladoras de todo lo que ya han dado a conocer en sus respectivos proyectos personales y en pareja. La buena noticia, al menos para la protagonista de "Suits" es que aunque aún no se conoce la resolución definitiva, esto podría llegar a evitarse por una desestimación del jurado.

"El caso podría estar listo para ser desestimado", también advierte el tabloide británico, pues la jueza Charlene Edwards Honeywell ya realizó el primer vistazo a la demanda puesta por Samantha Markle y considera que hay algunos "motivos" para descartar el caso. A pesar de ello, le preocupación sigue latente y las exigencias de la mujer no sólo incluyen una millonaria recompensación, sino reparación de daños emocionales.

Para la hermana de Meghan tanto la entrevista con Oprah, como la biografía "Finding Freedom" representaron momentos de "humillación, vergüenza y odio a escala mundial" y de ahí su exigencia por una reparación de daños de 75 libras. Posterior a ello y a la demanda presentada en el Tribunal Federal de Florida, los abogados de la mujer enviaron un cuestionario con 38 preguntas a los abogados de los duques de Sussex, quienes se negaron a responder al menos hasta que se determine si el caso será o no desestimado.

El nombre de Samantha Markle también fue mencionado en el documental de los royals. (Foto: Netflix)

"Aunque un vistazo preliminar a la moción de desestimación sugiere que algunos de los reclamos en su contra pueden estar listos para la desestimación, la revisión no revela en este momento una indicación clara de que el Tribunal desestimará la acción en su totalidad. Por lo tanto, el acusado Markle no cumple con el alto estándar requerido para suspender el descubrimiento hasta la resolución de una moción dispositiva", se lee en el fallo contra la solicitud de Meghan.

Estas son las acusaciones que dañaron a Samantha Markle

Además de exigir que su media hermana aclare si la reina Isabel II o el rey Carlos III eran racistas, también pide a Meghan que no mienta sobre algunas declaraciones que hizo en la entrevista como que es hija única, cuando en realidad tiene dos medios hermanos: la propia Samantha y Thomas Jr. Pero eso no es todo, ya que la exactriz también habría dicho en otra entrevista que tenía que entrar por la cajuela de su Ford Explorer porque las puertas no servían.

En cambio, Samantha ya está buscando "todos y cada uno de los documentos que demuestren que tú (Meghan) tenías un Ford Explorer con puertas que no funcionaban", una respuesta más con la que se confirmaría que Meghan mintió cuando le dijo a Ellen DeGeneres que "de ahí me metía dentro del coche y gateaba hasta el asiento del conductor".

