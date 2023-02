Les Divins: El lugar perfecto para celebrar el 14 de febrero, en el pequeño París en Polanco

Francia es cuna de una cocina extraordinaria, de muchos pensadores que fueron fundamentales en la historia de la humanidad y también son los más románticos por naturaleza. Por eso, Les Divins es el lugar perfecto para celebrar el 14 de febrero en compañía de esa persona especial en nuestras vidas.

Hubo años en que un nutrido grupo de artistas, políticos e intelectuales, cuyos participantes se conocían a sí mismos como Los Divinos, se reunía con frecuencia alrededor de la buena mesa. Amantes de las grandes cocinas, gozosos, comelones, aquellos ilustrados ciudadanos del mundo hicieron de la mesa un templo de sabiduría, amistad y admiración mutua. Nombres como Alí Chumacero, Agustín Pineda, Agustín Yañez, Jaime García Terrés, Carlos Fuentes, Andres Henestrosa, Abel Quezada y Max Aub son algunos de los que inspiran este rincón de Polanco en la Ciudad de México.

Les Divins tiende los manteles en honor a los ilustres miembros de tan notable grupo. Con una mezcla de modernidad y de tradición, tanto en los platillos como en la decoración y la atmósfera del lugar, Les Divins logra envolver a cualquiera en un instante parisino hecho para recordar.

Les Divins se ubica en Anatole France en Polanco

FOTO: Les Divins

Enclavado en una casa tradicional de Polanco, Les Divins tiene la opción del Restaurante o la barra, dependiendo de la ocasión que se busque celebrar. El restaurante ofrece un menú de platos inspirado en los clásicos de la gastronomía francesa y creaciones personales y contemporáneas de la chef y una carta de vinos con especial atención a los franceses y nacionales.

Su menú incluye Petites Assiettes, Entrées, Soupes et Salades, Plats Principaux, Garnitures y una deliciosa carta de Desserts, todo el menú es exquisito y diversos platillos emplean las mejores proteínas del mercado, US Beef y US Pork, avaladas por la renombrada asociación estadounidense US MEAT. Pero si hay que poner la ficha en algún plato en especial, recomendamos con los ojos cerrados el Croque Madame y el French Dip.

En el bar "Pétillant" hay una barra que provoca un ambiente íntimo, relajado pero sofisticado con vinos espumosos de todo el mundo y una selección de petites assiettes. De lo más íntimo hasta los momentos de convivencia entre amigos, Les Divins guarda un encanto único.

El Croque Madame es la estrella de la casa

FOTO: Les Divins

Celebra San Valentín en Les Divins

Mate Zorrilla dirige este ambicioso proyecto, de la mano de Marcelino Castro, chef de La Cabrera. Y juntos ofrecerán un menú especial preparado a cuatro manos, lleno de aromas y sabores espectaculares, para celebrar con tu pareja o amigos este 14 de febrero. Y así, hacer un momento inolvidable. En el menú se podrá disfrutar de:

1.- Almejas chocolatas al horno de brasas con beurre blanc de sake

2.- Mollejas a las brasas con “Sauce Vierge”

3.- Ojo de bife, salsa de pimienta y milhojas de papa crujiente

4.- Gâteau de chocolate oscuro, cerezas negras y naranja

El menú incluye maridaje de vinos y estará disponible desde las 8:00 pm.

El French Dip es uno de los favoritos en Les Divins

FOTO: Les Divins

