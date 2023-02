Una joven se sometió a cirugías extremas para parecerse a una muñeca, este fue el resultado

La misión de Angel Wings, de 19 años, es convertirse en una muñeca de la vida real, por lo que ha pasado por el quirófano muchas veces y el resultado de sus operaciones estéticas ha sorprendido a muchos. La también influencer también asegura que es seguidora del “movimiento bimbo”, término que es utilizado en Estos Unidos para descubrir a alguien atractivo pero carente de inteligencia.

Constantemente pasa por el quirófano. Foto: @angelwingswaifu.

Ella ha dicho en varias ocasiones que está de acuerdo con la “bimboficación”, un fetiche sexual que consiste en modificar permanentemente la apariencia, el estilo, la vida y el comportamiento de las personas. Y ella quiere ser el máximo exponente.

Le encanta el color rosa

Wings, quien vive en Israel, expuso en una entrevista con el diario Daily Star que le fascina todo lo que sea de color rosa y “femenino”, "me he sometido a cuatro cirugías plásticas, dos aumentos de pecho y dos operaciones de nariz, y también me he rellenado los labios, las mejillas y la barbilla y me he puesto botox”, confesó.

También es modelo de OnlyFans. Foto: @angelwingswaifu.

La también modelo agregó que tiene más de 40 tatuajes, 12 piercing y varias modificaciones corporales, “tengo previsto aumentarme el busto y voy todos los meses a inyectarme los labios, así que crecen rápidamente", añadió.

Aún no sabe bien qué es lo que quiere

La chica mencionó que todavía no tiene un objetivo final en mente en lo que respecta a su aspecto, pero no por cuestiones monetarias, pues sostuvo que con su cuenta de OnlyFans tiene los recursos que necesita para hacer lo que quiera. "Hago sobre todo cosplays y bimboficación, y a mis fans les encanta", mencionó.

A veces recibe mensajes de odio en redes sociales. Foto: @angelwingswaifu.

"Casi nunca recibo mensajes de odio, pero si lo hago los ignoro porque no presto atención a la gente negativa… Mientras no haga daño a nadie, a nadie debería importarle lo que hago. Si les importa, es que están celosos", concluyó.

SIGUE LEYENDO...

Rafaella Santos, hermana de Neymar, seduce con sus curvas en micro bikini blanco

Ella es Isabel Nicholls, la modelo curvy que es tendencia en redes